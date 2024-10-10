Эксперты составили рейтинг регионов мечты для путешествий

Согласно новому исследованию, Байкал, Горный Алтай и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов мечты для путешествий по России.

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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сервис Туту.ру.

В список также попали Карелия, Краснодарский край, Камчатка, Калининград, города Золотого кольца, Татарстан и Кавказ.

Кроме того, в рейтинге представлены Владивосток и Приморский край, Сахалин, Москва и Московская область, Русский Север, Урал, Сибирь, Красноярский край, Нижний Новгород и Якутия.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян больше всего любят отдыхать у моря.