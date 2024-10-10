Эксперты составили рейтинг регионов мечты для путешествий

Россияне назвали регионы мечты для путешествий по стране
Согласно новому исследованию, Байкал, Горный Алтай и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов мечты для путешествий по России.
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сервис Туту.ру.
В список также попали Карелия, Краснодарский край, Камчатка, Калининград, города Золотого кольца, Татарстан и Кавказ.
Кроме того, в рейтинге представлены Владивосток и Приморский край, Сахалин, Москва и Московская область, Русский Север, Урал, Сибирь, Красноярский край, Нижний Новгород и Якутия.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян больше всего любят отдыхать у моря.