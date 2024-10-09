Между Калининградом и Минводами начнут ходить прямые поезда

Из Калининграда в ставропольские Минеральные Воды с декабря можно будет добраться поездом без пересадок. Билеты уже в продаже.

«Пассажиры Калининградской железной дороги, планирующие поездки в Мурманск и Минеральные Воды, могут приобрести билеты в прямые беспересадочные вагоны. <> Два прицепных вагона до Минеральных Вод начнут курсировать с 18 декабря в составе поезда сообщением Калининград — Адлер с интервалом через день», — сообщается на сайте Калининградской железной дороги — филиала ОАО "РЖД".

Время в пути составит 2 дня 8 часов и 48 минут. Продажа билетов уже открыта.

Прямой маршрут также свяжет Калининград и Мурманск. Прицепной вагон до этого заполярного города начнет курсировать в составе поезда Калининград — Санкт-Петербург с 16 декабря трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути займет 2 дня 2 часа и 20 минут.

Ранее в РЖД анонсировали и другие новые маршруты к городам Северного Кавказа. Так, с 15 декабря начнет ходить пассажирский поезд сообщением Архангельск — Кисловодск, а с 18 декабря прямое железнодорожное сообщение откроется между Кисловодском и Брянском.