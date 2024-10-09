Отдых в Сочи стал доступен с 50-процентными скидками

Российским туристам стал доступен отдых в Сочи в октябре со скидками до 50 процентов. Об этом пишет ИА SochiMedia.

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Генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что, если летом бронирование номера в отеле на главном отечественном курорте богачей обходится в 20–30 тысяч рублей, то в октябре этот же номер можно снять всего за 7–10 тысяч рублей.

Эксперт отметил, что путешественники, выбирающие отдых в Сочи осенью, выигрывают. По его словам, такой отдых может быть даже более комфортным благодаря меньшему числу отдыхающих и низким ценам.

«Сочи — это не только море, но и множество развлечений, аквапарки, парки аттракционов для детей, набережные и многое другое», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Сочи стал главным отечественным курортом для богатых россиян.