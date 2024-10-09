Турэксперт назвала лучшие места для поездок с детьми в осенние каникулы

В конце октября российские школьники уйдут на каникулы, и многие родители уже вовсю готовят программу для семейного отдыха. Москва 24 обсудила с экспертами, куда съездить с ребенком этой осенью и сколько это будет стоить.

Популярные направления

В период школьных каникул традиционно вырастает спрос на экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Калининград, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, чаще всего такой вариант отдыха предпочитают из-за небольшого количества свободных дней.

"Как правило, семья выбирает одно долгосрочное путешествие в год – обычно это полноценный отдых на море. А каникулы являются стимулом для небольших путешествий, поэтому экскурсионные поездки так хорошо формируются", – заметил он.

Кроме того, российские туристы любят отдыхать осенью в Абхазии, подчеркнул специалист.

Среди заграничных направлений популярными у россиян традиционно остаются Турция, Египет, Арабские Эмираты и Таиланд, добавил Горин.

"Если смотреть на средний чек, то в зависимости от транспортных расходов по России он варьируется. На двоих это будет 83 тысячи рублей на неделю, по зарубежным направлениям – 160–250 тысяч".

Помимо прочего, специалист обратил внимание, что особой популярностью в этом году пользовались речные круизы. К наиболее интересным маршрутам Горин отнес путешествия до Мышкина, Рыбинска, Санкт-Петербурга. По словам специалиста, сезон в этом году будет длиться до ноября, поэтому у россиян еще есть возможность прогуляться по рекам на теплоходах.

На любой кошелек

Лучший вариант недорого отдохнуть в осенние каникулы вместе с ребенком – Подмосковье. Такой мини-отпуск может обойтись семье из трех человек в 15 тысяч рублей за четыре дня, заметила в беседе с Москвой 24 тревел-блогер Наталия Ансталь.

"Там достаточно большое количество всевозможных интересных мест, где будет интересно детям. Например, можно съездить на фабрику по производству мороженого или на фабрику игрушек и сделать там свою игрушку".

Из более дальних расстояний специалист рекомендовала рассмотреть Калининград, Санкт-Петербург, Великий Новгород или Кострому. Такой отдых будет стоить уже порядка 50 тысяч рублей – все зависит от того, какая авиакомпания, гостиница и так далее, заметила эксперт.

Любителям тепла и более классического туристического отдыха специалист напомнила про Сочи или Абхазию. По словам Ансталь, в конце октября в этих регионах теплее, чем в столице, и детям будет чем заняться и на что посмотреть. Однако такой вариант подойдет не всем: стоимость путевки в этом случае начинается в среднем от 70 тысяч рублей, подчеркнула турэксперт.

Пальмы и море

Тем, кто планирует отдыхать за пределами России, Наталия Ансталь рекомендовала азиатские направления: по ее словам, там сейчас начинается самый сезон.

"Можно рассматривать в целом Таиланд, кому-то нравится Паттайя. Но с детьми я бы все-таки советовала Пхукет, потому что он более адаптирован под это", – сказала тревел-блогер, предупредив, что недельный отдых будет стоить минимум 220–230 тысяч на семью. "Можно съездить и в Турцию – в целом сейчас ценник начинает падать, но и тепло никуда не уходит. Если есть возможность, можно рассмотреть Египет, потому что там сезон тоже еще держится, и температура моря и воды достаточно комфортная. Недельный тур в хороший отель для двоих взрослых и ребенка будет стоить 250–300 тысяч рублей, в Египте примерно такая же цена", – отметила она.

Еще один вариант – ОАЭ: там для семей с детьми много развлечений и комфортный климат в это время года. Недельный отдых в стране будет стоить около 300–350 тысяч рублей, добавила она.

При этом Ансталь подчеркнула, что в осенние каникулы всегда повышается спрос на подобные путешествия, поэтому важно как можно раньше бронировать тур. По ее словам, сейчас операторы еще могут предложить недорогие, но хорошие отели и гостиницы, а также авиаперелеты за адекватную стоимость.