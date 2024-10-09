В Ставрополь привезут мощи святых Петра и Февронии

Впервые на Ставрополье верующим дадут возможность прикоснуться к мощам святых покровителей брака Петра и Февронии в дни проведения выставки «Благословенный Кавказ».

«Ковчег с мощами святых покровителей брака Петра и Февронии впервые к нам прибывает сюда, на нашу территорию. Мы, конечно, очень рады такой возможности, в том числе, это очень хороший повод узнать о жизни благоверных князей, об их личной истории и об истории преодоления», — сообщил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт во время пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».

Выставка-ярмарка «Благословенный Кавказ», в рамках которой состоится это событие, пройдет в Ессентуках 11−17 октября.

Жития святых Петра и Февронии изложены в памятнике древнерусской литературы «Повесть о Петре и Февронии Муромских», созданном в середине XVI века иноком Ермолаем-Еразмом. Согласно ему, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг, завещали похоронить их вместе и умерли в один день и час 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.