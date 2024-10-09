Власти Санкт-Петербурга определили размер туристического налога

Власти Санкт-Петербурга определились с размером туристического налога. В 2025 году его ставка составит 1% от стоимости размещения, а в дальнейшем будет увеличиваться и меняться в зависимости от сезона. Это следует из законопроекта, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы.

Так, в 2026 году в низкий сезон (с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря) туристам придется заплатить 1% от стоимости номера в гостинице, а в высокий сезон (с 1 апреля по 30 сентября) – 2%, пишет РБК.

В 2027 году ставки туристического налога составят 1,5% и 3% соответственно.

В случае, когда исчисленная сумма налога, окажется меньше минимальных 100 рублей за сутки проживания, с туриста будет взиматься минимальный налог.

От уплаты туристического налога будут освобождены жители Санкт-Петербурга, инвалиды и их сопровождающие, малоимущие, медицинские туристы с сопровождающими, члены семей ветеранов ВОВ, а также сопровождающие участников спецоперации, находящихся в городе на лечении, а также некоторые другие категории граждан.