Из Владикавказа планируют открыть авиарейсы в Астрахань, Челябинск и Тюмень

Столицу Северной Осетии Владикавказ в следующем году планируют связать прямым авиасообщением с такими крупными городами, как Астрахань, Тюмень и Челябинск. Это станет возможным благодаря программе субсидирования.

«Участие Северной Осетии в программе субсидирования региональных перевозок позволит закрепить в маршрутной сети аэропорта Владикавказ такие внутренние направления, как Казань, Екатеринбург, Сочи, Пермь, а также открыть маршруты в Астрахань, Челябинск и Тюмень, что обеспечит дополнительный рост туристического потока в Северную Осетию», — сообщил ТАСС председатель комитета дорожного хозяйства региона Тариэль Солиев.

Сейчас из Владикавказа можно улететь в шесть городов внутри страны: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Пермь и Сочи. Без финансирования из федерального и регионального бюджетов стоимость авиабилетов сравнима с ценой туристических услуг. Авиакомпании, недополучающие доход при выполнении рейсов по внутренним направлениям, получают субсидии.

В Северной Осетии предусмотрено софинансирование перевозок несколькими регионами. Например, рейс Владикавказ — Казань помимо самой республики софинансируется Татарстаном: по 30,5% от стоимости перелета оплачивают республиканские бюджеты, а 39% финансируются федеральным бюджетом или авиакомпанией. Ряд субъектов также готовы софинансировать региональные рейсы на этих условиях. Льготы для участников рынка авиаперевозок позволят сделать отдых на курортах Северной Осетии более доступным, отметил Солиев.