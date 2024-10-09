Туристические агрегаторы хотят включить в закон о туризме

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин предложил включить туристические агрегаторы в число субъектов туристской индустрии и начать их регулировать «в соответствии с законодательством о туристской деятельности и о защите прав потребителей».

Отчасти инициатива Катырина вызвала у участников рынка и экспертов удивление – в том, что касается потребителей, роль агрегаторов, и не только туристических, законодательно закреплена.

«Еще в 2018 году в Закон о защите прав потребителей было введено определение «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)”. В законе подробно прописана специфика деятельности агрегаторов, их ответственность и обязательства перед потребителем», – прокомментировала TourDom.ru руководитель Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Юлия Скоромолова.

Однако профиль деятельности «Островка», МТС Travel, «Яндекс.Путешествий» и других требует уточнения, видимо, на этом и акцентировали внимание в ТПП.

«Отличие туристических от традиционных агрегаторов есть, существует определенная специфика, связанная с правовой природой услуг, особенностями их реализации, оказания, отказа, распределения ответственности и прочими вопросами. Полагаю, что имеет смысл “проговорить” эту специфику в законе о туризме во избежание путаницы в определении субъектов», – отметил основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Тема стала особенно актуальной потому, что в последнее время в России развивается внутренний туризм и бронирования осуществляются чаще всего через агрегаторы.

«Есть ряд особенностей деятельности агрегаторов в сфере туризма, которые должны быть учтены в отраслевом законе, как, например, терминологическое разграничение деятельности турагрегаторов и туроператоров, турагрегаторов и турагентов и соответственно организованного и самостоятельного туризма», – считают в «Островке».

По мнению генерального директора АНО «Цифровизации и новых технологий» Алексея Кожевникова, агрегаторы необходимо включать в отраслевое законодательство, поскольку «на рынке должна быть здоровая конкуренция, логика и справедливость».

«Сегодня на цифровых платформах (маркетплейсах), реализуется контрафакт и тем самым происходит введение потребителя в заблуждение. Чтобы избежать этого и в туризме, необходимы правила попадания товара / услуги на онлайн-тревел-агентства и ответственность агрегатора за это. В противном случае, с одной стороны, будут жалобы потребителей, а с другой стороны – на агрегаторах будет “кишеть” “серый” рынок квартир, гостевых домов, апартаментов, которые сдаются посуточно. Цифровые платформы в туризме однозначно должны иметь свою долю ответственности, которая должна быть прописана в отраслевом законе, как это сделано уже по туроператорам», – сказал TourDom.ru эксперт.

О туристических агрегаторах снова вспомнили, поскольку идет работа над поправками в отраслевой закон. В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает изменение понятия «туристская индустрия» и вводит новые – «объекты туристской индустрии», «субъекты туристской индустрии», «туристская услуга». Вероятно, ко второму чтению в числе субъектов появятся и агрегаторы. Во всяком случае, по словам Юлии Скоромоловой, АТАГ сейчас работает с профильным комитетом ГД и Минэкономразвития, чтобы «заполнить правовой пробел».

В конце августа в онлайн-журнале мы написали, что к АТАГ присоединился сервис «Авито Путешествия», и проанализировали, зачем маркетплейсам понадобилось объединяться в ассоциацию.