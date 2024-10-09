Подмосковье вошло в рейтинг регионов мечты для путешествий

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру опросили более 1 тысячи россиян и выяснили, в какой регион они мечтают отправиться. В первую тройку лидирующих локаций вошли озеро Байкал, Горный Алтай и Санкт-Петербург. Следом идут Карелия, Краснодарский край, Камчатка, Калининград, города Золотого кольца, Татарстан, Кавказ.

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По данным исследования, Москва и Московская область в топ-10 не вошли. После Кавказа в рейтинге значатся Владивосток и Приморский край, Сахалин, как раз столичный регион, Русский север, Урал, Сибирь, Красноярский край, Нижний Новгород и Якутия.

30% опрошенных хотели бы добраться до интересующих мест на машине, 28% предпочли бы совершить путешествие мечты на поезде, 14% выбрали автобус, а 11% - самолет. Потратить на одного человека за поездку наши соотечественники готовы около 59 тысяч рублей. 75% мечтают о путешествии в свои заветные локации ради погружения в историю и культуру, 44% - ради наслаждения природой.