Пассажирский трафик аэропорта Красноярска превысил 3 млн человек

Международный аэропорт Красноярска в сентябре обслужил 396 924 пассажира – это на 8% превышает пассажиропоток сентября 2023 года. Всего за три квартала 2024 года пассажирский трафик составил 3 296 051 пассажир – это больше на 15%, чем за 9 месяцев прошлого года.

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Всего в сентябре в воздушной гавани был выполнен 1831 взлет самолетов – это на семь процентов выше прошлогоднего показателя. А с начала года в аэропорту выполнили 15 373 взлетные операции – это больше на 18% показателей 2023 года.

Самые востребованные направления в сентябре – Москва, Сочи, Новосибирск, Санкт-Петербург, Норильск, Иркутск. На международных линиях чаще всего летали в Турцию, Киргизию, Узбекистан, Китай и Таиланд.