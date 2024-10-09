Туристов приглашают в деревни пить молоко и отдыхать на сеновале

Горожане, уставшие от суеты и шума мегаполисов, тянутся к земле.

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Все чаще они отправляются на отдых в сельскую местность: рыбачат, собирают грибы, пробуют местные сыры, молоко или мед, осваивают традиционные ремесла и навыки сбора урожая.

Раньше услуги, которые относили к сфере сельского туризма, могли оказывать только сельхозпроизводители. Теперь в развитие отрасли вовлекут всех заинтересованных предпринимателей, а значит, возможностей для такого туризма станет больше.

Такой закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 9 октября. Чем заняться на ферме в отпуске, разбиралась «Парламентская газета».