В Магаданской области возникла нехватка авиабилетов

В Магаданской облсти пропала возможность приобрести авиабилеты на любой рейс в любое направление. Люди в аэропортах выстраиваются в очереди в кассы, надеясь, что кто-то откажется от полета и удастся перекупить освободившееся место. Билетов нет на следующие 10 дней.

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В авиакомпаниях это объясняют сезонным снижением числа рейсов, а также массовым возвращением вахтовиков-золотодобытчиков, которые и выкупили значительную часть билетов.

Но как передает ОТР, далеко не все вахтовики сами смогли улететь домой. «Уже две недели тут. И раньше 20-го нет билетов нормальных. Только «бизнес». Стоит 100 с чем-то тысяч рублей», — говорит Николай Сидорин. Билет до Москвы стоит 26 тысяч рублей и это является фиксированной ценой, на которую не влияют рыночные спекуляции.

Ранее сообщалось, что власти Магаданской области пообещали увеличить зарплаты бюджетникам в следующем году.

С начала года почти тысяча женщин в Магаданской области получила пособие по беременности.