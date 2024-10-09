Татарстан вошел в топ-10 желанных регионов для путешествий

Татарстан стал одним из самых привлекательных регионов для путешествий среди россиян, заняв девятое место в рейтинге, составленном по результатам опроса Tutu.ru. 16% респондентов выразили желание посетить республику.

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Основной интерес к Татарстану связан с его историей и культурными традициями: 70% опрошенных хотят глубже узнать о местной культуре. Кроме того, 34% респондентов заинтересованы в пробе национальной кухни, а 31% отметили красивую природу как основную причину для поездки. 15% планируют посетить республику для медицинских целей.

В список популярных направлений также вошли Байкал, Горный Алтай, Санкт-Петербург, Карелия, Краснодарский край, Камчатка, Калининград, города Золотого кольца и Северный Кавказ.

Напомним, что Татарстан занял восьмое место в рейтинге регионов России с самой высокой рождаемостью по итогам января—июля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.