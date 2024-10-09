Союз театральных деятелей требует вернуть отель в Ялте

Союз театральных деятелей (СТД) России под руководством актера Владимира Машкова намерен через суд вернуть контроль над «Парк-отелем «Актер»» в Ялте. Разбирательства касаются споров вокруг собственности этого комплекса.

Объект находится на улице Дражинского и включает в себя участок площадью 2,8 гектара. На территории располагаются апартаменты с гостиничным обслуживанием, 56-номерный отель, пляжная зона, парк, SPA-центр и ресторан.

История этого места восходит к 1905 году, когда здесь находилась дача ялтинского городского главы Артемия Еленева. В 1956 году участок был передан под Дом творчества «Актер», где отдыхали театральные деятели и их семьи.

СТД оспаривает состав акционеров компании «Дом творчества "Актер"», которой принадлежит курорт. С 2014 года Союз владеет 52,99% акций, тогда как оставшиеся 47,01% принадлежат компании «Еленев хаус».

В иске СТД требует лишить «Еленев хаус» доли в объекте, чтобы стать единственным владельцем отеля, обвиняя компанию в незаконном присвоении акций. Союз также подал ходатайство о введении обеспечительных мер на спорную долю, пишет РБК.

Ранее ФНС заблокировала счета кинокомпании Сукачева и Харатьяна. Также экс-сотрудницу ВГТРК объявили в международный розыск.