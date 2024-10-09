Карачаево-Черкесия вошла в топ-3 регионов по ранним бронированиям

В число регионов РФ, в которые россияне начали планировать поездки на новогодние праздники раньше всего, наряду с Мурманской и Иркутской областями вошла Карачаево-Черкесия.

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«Внутри страны раньше всего в этом году начали бронировать отели на Новый год в следующие регионы: Мурманская область — в среднем за 170 дней до Нового года, Иркутская область — в среднем за 159 дней до праздников, Карачаево-Черкесская Республика — в среднем за 157 дней», — приводит ТАСС текст исследования сервиса «Яндекс путешествия».

В число лидеров вошли также Ставрополье, Москва и Подмосковье, Адыгея, Краснодарский край, Свердловская область, Карелия и Калининградская область.

Как отмечают авторы исследования, причин более раннего старта бронирований заключаются в высокой популярности направлений, ограниченном количестве мест и растущем интересе к внутреннему туризму.

«Например, в Мурманскую область едут за полярным сиянием, в Карелию и на Байкал — за уникальной чистой природой. Курорты Кавказа славятся своими горнолыжными курортами», — говорится в заключении специалистов.

Средний срок бронирования у путешественников составляет более двух месяцев до начала праздников.