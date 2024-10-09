Фестиваль пряничного искусства впервые пройдет во Владивостоке

Впервые во Владивостоке 12 и 13 октября пройдет международный фестиваль пряничного искусства «Мир пряника. Дальний Восток». Гостей и жителей Приморья приглашают на народные гуляния, посвященные этому событию.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе правительства Приморского края, «пряничный» фестиваль стартует во Владивостоке в эти выходные, а завершится 30 ноября в Санкт-Петербурге.

Вдоль улицы Светланской от музея Арсеньева до отеля «Версаль» расположатся торговые ряды с пряничной продукцией. Из развлечений запланированы народные игры, пряничный квест, семейные гонки, создание пряничного арт-объекта и другие активности.

Для мастеров пряничного дела организуют конкурс пряничного искусства и чемпионат России по печатному прянику. Эксперты оценят пряники участников, а 12 октября пройдет народное голосование. Мастера планируют создать пряничный маяк в виде «Токаревской кошки». Завершит день в 19 часов световое шоу и концерт группы из Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 13 октября, с 13 часов начнется развлекательная программа для детей, а в 17:00 – торжественное закрытие фестиваля.

В прошлом году на VIII фестивале «Мир пряника» в Санкт-Петербурге приморский продукт получил высшие оценки жюри. Пряник из красники стал победителем в номинации «Печатный пряник — производственная компания», а пряник из морской капусты с клюквой занял первое место в номинации «Эксперимент в пряничном деле».