Локации российских фильмов: топ мест, которые стоит посетить туристам

Российские фильмы часто снимаются в уникальных и красивых местах страны, которые затем становятся популярными туристическими локациями. Такие съемочные площадки — от столичных улиц до деревенских пейзажей — наполняют фильмы особой атмосферой. Туристы стремятся увидеть те самые места, где происходили любимые сцены, и отправляются в кинотур по России. Путешествия по следам кино совершил сайт Туристас, назвав места, где снимались популярные российские фильмы.

Одной из таких локаций является Москва, где снимался культовый фильм «Ирония судьбы». Знаменитый дом из этого фильма находится на улице Новощукинской и стал объектом паломничества поклонников. В городе также можно увидеть другие места съемок, включая сцены, снятые в московских такси и на улицах.

Санкт-Петербург тоже стал ключевой локацией для многих фильмов, включая историческую драму «Адмирал». Здесь снимались сцены у Адмиралтейства и в особняке Половцова, передающие атмосферу начала XX века. Кронштадт и его военно-морские объекты также использовались для морских сцен фильма.

Калининград был выбран для съемок фильма «Брат». Город с его индустриальными пейзажами и морским портом стал идеальным фоном для криминальных сцен.

Не менее популярными стали крымские пейзажи, снятые в фильме «Кавказская пленница». Гора Ай-Петри и окрестности города Алушта создавали яркий визуальный образ Кавказа. Сегодня Ай-Петри привлекает множество туристов, вдохновленных фильмом.

Карелия, где снимался фильм «Любовь и голуби», передала атмосферу сельской жизни, а деревня Вертеп стала культовой для поклонников этой комедии.