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Локации российских фильмов: топ мест, которые стоит посетить туристам

Российские фильмы часто снимаются в уникальных и красивых местах страны, которые затем становятся популярными туристическими локациями. Такие съемочные площадки — от столичных улиц до деревенских пейзажей — наполняют фильмы особой атмосферой. Туристы стремятся увидеть те самые места, где происходили любимые сцены, и отправляются в кинотур по России. Путешествия по следам кино совершил сайт Туристас, назвав места, где снимались популярные российские фильмы.

Локации российских фильмов: топ мест, которые стоит посетить туристам
© РИА Новости

Одной из таких локаций является Москва, где снимался культовый фильм «Ирония судьбы». Знаменитый дом из этого фильма находится на улице Новощукинской и стал объектом паломничества поклонников. В городе также можно увидеть другие места съемок, включая сцены, снятые в московских такси и на улицах.

Санкт-Петербург тоже стал ключевой локацией для многих фильмов, включая историческую драму «Адмирал». Здесь снимались сцены у Адмиралтейства и в особняке Половцова, передающие атмосферу начала XX века. Кронштадт и его военно-морские объекты также использовались для морских сцен фильма.

Калининград был выбран для съемок фильма «Брат». Город с его индустриальными пейзажами и морским портом стал идеальным фоном для криминальных сцен.

Не менее популярными стали крымские пейзажи, снятые в фильме «Кавказская пленница». Гора Ай-Петри и окрестности города Алушта создавали яркий визуальный образ Кавказа. Сегодня Ай-Петри привлекает множество туристов, вдохновленных фильмом.

Карелия, где снимался фильм «Любовь и голуби», передала атмосферу сельской жизни, а деревня Вертеп стала культовой для поклонников этой комедии.

Отдых в России
Любовь и голуби
Брат