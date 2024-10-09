Туристический поезд «Сочи» перевез около 55 тысяч курортников

Поезд «Сочи», который курсировал по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра, завершил свой летний сезон. За это время им воспользовались около 55 тыс. туристов, что на 30% больше, чем в прошлом году. Поезд стал помощником для путешественников, особенно для тех, кто хочет посетить озеро Рица, которое стало самым популярным направлением среди туристов. Место посетили более 5 тыс. отдыхающих.

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Туристический состав известен своим уникальным интерьером в стиле 1970-1980-х годов, атмосферными местами для фотосъемки и широким выбором сувениров. В его составе современные вагоны с комфортабельными условиями для путешествия. В вагоне-ресторане представлена вкусная абхазская кухня и гастрономические сувениры.

Поезд выйдет на маршрут в новогодние праздники. С 31 декабря он отправится до Розы Хутор, а с 2 по 7 января будет курсировать по привычному маршруту, сообщили в ФПК.

Ранее «Кубань Информ» писал, что новогодние поезда запустят между Ростовом-на-Дону и Сочи в дни зимних праздников. В горный кластер Сочи запустят новогодние составы.