В Новосибирской области будут развивать маршруты экологического туризма

Развитие экологического туризма является перспективным направлением нацпроекта "Экология" и находится на контроле регионального минприроды. В ведомстве отмечают, что в регионе ведется активная работа по популяризации экологических маршрутов.

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Несколько таких - в Сузунском районе, который стал самым привлекательным районом для туризма и путешествий в текущем году. С начала года его посетили более 50 тысяч человек.

В районе находятся заказник "Сузунский", экотропа "По Обской песчаной степи", памятники природы областного значения "Шарчинская степь" и "Озеро Сплавное", лесной парк "Караканский бор". Только Сузунский район получил два паспорта экологического маршрута - на территории памятников природы регионального значения "Обская песчаная степь" Меретского сельсовета и "Шарчинская степь" Шарчинского сельсовета.

- Экотропа "По Обской песчаной степи" занимает площадь 36,2 гектара. Ее создали с целью сохранения фрагментов песчаной степи, кустарниковых зарослей и соснового редколесья. Этот маршрут является действенным инструментом реализации просветительской, познавательной и оздоровительной деятельности, - рассказал во время пресс-тура заместитель директора подведомственной минприроды "Природоохранной инспекции" Илья Сериков.

Экологическая тропа "По Шарчинской степи" пролегает по территории памятника природы, площадь которого - 31,89 гектара. В состав памятника входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, почвозащитное, водоохранное и эстетическое значение.

Илья Сериков сообщил, что экологические тропы сейчас обустраивают. Ведется работа по участию в конкурсе Фонда президентских грантов. На средства гранта планируется установить входные зоны, информационные стенды, навигационные указатели по маршруту, а также обустроить места отдыха и смотровые площадки в живописных участках территории.