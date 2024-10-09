Хибины станут площадкой для вузов с кафедрой туризма

Горный массив Хибины, расположенный в Мурманской области, намерены использовать в качестве площадки для практик студентов, получающих специальности, связанные с организацией полевых исследований, экспедиций и туризма. Территория также войдет в профильные учебники, сообщил ТАСС координатор проекта, председатель правления фонда "Ресурсный центр "Арктика" Олег Волков.

"В самом центре Хибин в горном цирке "Снежный" предложено создать показательную территорию с оборудованными туристскими тропами, установленными знаками, инфографикой, обеспечивающей максимальную информированность и безопасность туристов. Территория, по замыслу ученых, будет обследована и тщательно нанесена на карты, чтобы стать базовой площадкой для практики студентов вузов из разных городов нашей страны", - сказал Волков.

Он добавил, что эта территория также войдет в учебники для профильных вузов, где есть образовательные программы, связанные с организацией полевых исследований, экспедициями и туризмом. В цирке "Снежный" в Хибинах планируется оборудование троп, установка знаков "Лавинная опасность", "Каменные осыпи", "Дикие животные", "График закрытия перевала" и таблички с названиями географических объектов.

"Впервые там планируется установить знаки "Здесь работает мобильная связь", чтобы туристы представляли себе точки, из которых можно позвонить и, например, вызвать помощь", - пояснил Волков.

Хибины - крупнейший горный массив на Кольском полуострове (Мурманская область) протяженностью более 100 км. Самая высокая точка находится на высоте 1,2 тыс. над уровнем моря. Склоны Хибин пользуются большой популярностью у туристов, сноубордистов и горнолыжников. Горнолыжный сезон в Хибинах длится с ноября по май и является самым длинным в России.