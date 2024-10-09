Вопросом, куда отправиться на выходных с детьми, задаются все родители. Особенно сложно выбрать локацию, если в семье не один ребёнок, а два или три. Здесь надо угодить всем и правильно рассчитать бюджет прогулки.

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Пять идей для отдыха с детьми во Владивостоке и Приморском крае предлагает информационное агентство DEITA.RU в рамках спецпроекта «7-Я: многодетное счастье Приморья».

Парки Владивостока

Первым направлением в нашем обзоре семейных маршрутов будут парки Владивостока. За последние несколько лет город преобразился, ведь в разных микрорайонах обновили и построили более 15 новых скверов и парков.

Самым удивительным и притягательным для детей и взрослых стал Нагорный парк, с которого открывается невероятный вид на город, бухту Золотой Рог, мост на остров Русский. На нижнем ярусе парка находится современная детская площадка и несколько точек питания, затем по тропинкам и лестницам парк уходит на вершину сопки, где находятся несколько видовых площадок.

Парк Минного городка хоть и находится сейчас в стадии ремонта и реконструкции, всё равно является уникальным городским пространством с тремя озерами и лесным массивом.

Покровский парк в самом центре города даёт жителям прогуляться в тени деревьев без дорог и машин, детям поиграть на площадке и покататься на самокатах, велосипедах и роликах.

Почти в каждом районе Владивостока можно найти новые благоустроенные пространства:

- Видовая на сопке Бурачка в Первомайском районе;

- Парк имени Сергея Лазо на станции Санаторная;

- Парк «Солнышко» на Второй речке на улице Русская;

- Общественная территория на улице Окатовая;

- Сквер Дружбы на Авангарде;

- Жариковский сквер на Дальзаводе;

- Покровский парк между Океанским и Партизанским проспектом;

- Сквер имени Игнатьева на Океанском проспекте;

- Сквер Героев-Даманцев на Верхнепортовой;

Все эти общественные пространства находятся в открытом доступе для всех жителей и гостей приморской столицы. Каждая территория имеет свои особенности. Безусловно, парки на сопках и на берегу моря привлекают больше посетителей, но и в маленьких скверах можно приятно провести время недалеко от дома.

Набережные Владивостока

Города, расположенные на берегу моря, всегда отличаются своими морскими локациями. Это могут быть не только пляжи, но и набережные, где можно гулять в межсезонье и даже зимой.

Владивосток богат прибрежными прогулочными зонами. Город у моря может похвастаться тремя набережными в самом центре: Спортивной гавани, Корабельной и Цесаревича. Там проводятся праздничные мероприятия, фестивали и концерты, которые собирают большое число зрителей и участников.

Помимо трёх центральных набережных, не так давно в районе Второй речки появился пляж и набережная Татарка, а в новом микрорайоне Патрокл - Леопардовая набережная и парк на Торфяном озере. Там же находится пляж бухты Соболь.

Ещё одна необычная прогулочная тропинка вдоль моря находится на Эгершельде, в бухте Фёдорова. Футбольный стадион, пляж, спортивные площадки, пешеходная и велодорожка начинаются здесь и продолжаются до Юбилейного пляжа на набережной Спортивной гавани.

Остров Русский

Маршруты острова Русский идеально подойдут тем, кто любит природу. На острове осталось много «диких» пляжей и природных достопримечательностей.

Главные природные красоты острова - Мыс Тобизина и мыс Вятлина. Это невероятно красивые скалы, каменные берега, морские гроты, чистая вода, волны, вид на другие острова залива Петра Великого.

Прогулка с детьми на Тобизина займёт у вас весь день. Путь не близкий, нужно хорошо подготовиться к такому походу. Протяжённость маршрута – 5 километров. Обязательно взять воду, перекус, головной убор, одежду и удобную обувь по погоде, а летом не забыть купальник. Будьте внимательны – по дороге могут встретиться лисы и змеи. Близко подходить и кормить ни тех, ни других не рекомендуется.

Добраться на общественном транспорте из центра города можно на маршруте 29Д от остановки «Изумруд» и выйти на «ТЭЦ Коммунальная». Рядом с площадкой для хранения отходов нужно повернуть на грунтовую дорогу и пройти до мыса около 2 километров до бухты Карпинского. Дорога на личном автомобиле будет быстрее и комфортнее, но не для всех машин. Желательно отправляться в путь на высоком и подготовленном к плохой дороге авто.

Мыс Вятлина находится перед мысом Тобизина. Маршрут по Вятлина быстрый – займет всего 30 минут и приведёт к двери желаний. Справа от мыса располагается уютный пляж с каменными пирамидками, лавочками и качелями. Здесь также можно провести весь день на пикнике у берега моря.

Для тех, кому нравятся более комфортные условия отдыха на природе, подойдёт пляж бухты Аякс в самом начале острова Русский перед кампусом ДВФУ. Здесь есть шезлонги, беседки, кафе, детские площадки и другая пляжная инфраструктура.

Пляж бухты Ахлёстышева и территория Приморского океанариума – сразу две интересные локации рядом. Для супер активных детей и родителей задача на посещение двух мест в один день покажется выполнимой. Если готовы к таким приключениям, то вперед! Мы расскажем, как будет удобнее успеть всё и сразу.

Сначала лучше прогуляться снаружи по территории Океанариума – вход свободный, от КПП до здания идёт бесплатный автобус и высаживает вас прямо у входа. Необычная архитектура понравится и взрослым и детям – в океанариум в виде огромной раковины хотят попасть все. Посещение экспозиций занимает не менее двух часов, и может растянуться на весь день, ведь в зале со скатами хочется остаться навсегда.

Кстати, в Приморском океанариуме есть скидки на билеты для льготных категорий граждан. Для многодетных семей скидка на билет составляет 50%.

Зоопарки

Парк с обитателями дальневосточной тайги включает в себя парк тигров, парк копытных, парк леопардов, парк гималайских и бурых медведей. Территория парка тигров занимает целый гектар. Здесь живут 5 тигров: Амур, Тайга, Уссури и 2 её тигрёнка.

Парк копытных занимает ещё больше территории – 5 гектаров. Он состоит из трёх зон – осеннего, зимнего и летнего парков. Показная группа оленей находится в одном парке, а два парка всегда отдыхают. Ручные олени сами подходят к людям, их можно погладить и покормить. Корм для оленей выдаётся бесплатно.

В парке леопардов живут 2 особи. По периметру расположен 6-метровый мост, с высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе. В Парке взрослых медведей живут пять гималайских медведей: Чук, Настя, Винни, Пух, Топтыжка и два бурых медведя Миша и Маша.

Билеты в Сафари парк для детей из многодетных семей (до 13 лет включительно) стоят – 350 р.* Необходимо предъявить на кассе любой из следующих документов: паспорт, в котором записаны дети, удостоверение многодетной матери или справку из соц. защиты.

*Стоимость указана по данным сайта Сафари парка на сентябрь 2024 года.

Дети до 3-х лет (включительно) – бесплатно.

Парк Белый лев

В Белом льве живёт самое большое количество диких кошек, а именно львов. Никто из них не был специально изъят из дикой природы, у каждого питомца есть своя история. Здесь можно увидеть, как кормят больших кошек, и они охотятся за добычей. Площадь парка составляет 25 гектаров, по территории бегает более 1000 лап. Помимо представителей семейства кошачьих в парке есть копытные, птицы и грызуны.

На билеты для многодетных семей и других льготных категорий действует скидка 20%. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие статус многодетной семьи.

Зоопарк «Садгород»

Здесь содержатся животные местной фауны и экзотические животные из разных уголков Земли. Всего более 130 видов животных, около 800 экземпляров, из них в Красную Книгу РФ занесены – 10 видов, Красную Книгу Приморского края – 5 видов. Задача научного центра «Садгород» - спасать больных, раненых, осиротевших животных и давать им шанс на новую жизнь.

Особенностью парка является «живой уголок», где можно «пообщаться» с четвероногими малышами – погладить, подержать на руках, покормить.

Скидка на билет для многодетных семей в зоопарк составляет 20%.

Альпака парк

Новое место для встречи с удивительными животными для Приморья – альпаками, которые обитают в Южной Америке. Здесь можно обнять и покормить альпаку. Это милые, мягкие и безобидные животные.

Стоимость билетов на момент написания статьи для взрослого составляет 1200 р. Детский билет – 800 рублей. Скидок для многодетных нет.

Ботанический сад

Безусловно, интереснее всего гулять в Ботаническом саду в тёплое время года. Тогда можно полюбоваться цветением сезонных растений и деревьев, прогуляться по лесу, устроить пикник на природе и даже дойти до сопки Семи ветров, откуда открывается чудесный вид на Седанскинское водохранилище. Последний маршрут довольно долгий и подойдёт детям постарше, а маленькие могут устать.

Самое необычное, что Ботанический сад можно посетить даже зимой. В холодное время года работает оранжерея, где растут не только приморские эндемики, но и тропические растения: бананы, мандарины, лимоны и другие удивительные виды.

Стоимость входных билетов для взрослых – 300 рублей, для пенсионеров (по возрасту) – 100 рублей, школьникам с 1 по 11 класс – 100 рублей, дошкольники – бесплатно.