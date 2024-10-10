Туристы чаще снимают квартиры в Петербурге, чем в других городах

Санкт-Петербург занимает первое место по спросу на краткосрочную аренду жилья в России. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

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На втором и третьем месте по числу бронирований жилья Москва и Казань. Ростов-на-Дону и Кисловодск также привлекают внимание арендаторов, благодаря разнообразным возможностям для учебы и отдыха.

Высокие показатели бронирований в этих городах связаны с популярностью среди путешественников, в том числе из-за наличия крупных образовательных учреждений и интересных туристических направлений.

Средняя стоимость суточной аренды в городах составляет 3,5 тыс. рублей, а средний срок пребывания путешественников в съемном жилье-2-3 дня.

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