Для участников инфотура провели обзорную экскурсию по Краснодару

Во втором информационном туре, организованном Туристско-информационным центром, приняли участие 20 представителей туриндустрии и СМИ из Крыма, Дагестана, Калмыкии, Ставропольского края, а также Ростовской, Самарской, Астраханской и Свердловской областей. Об этом сообщает администрация Краснодара.

Краснодар активно развивается как значимый туристический центр. Первый заместитель начальника городского управления экономики Андрей Бритченко отметил, чтобы привлечь больше путешественников и профессионалов отрасли из разных регионов России, организуются информационные туры, принимается участие в специализированных воркшопах в других субъектах страны, презентуется туристический потенциал Краснодара на федеральных и международных выставках.

Приглашенные специалисты приняли участие в обзорной пешеходной экскурсии по центральной части города, где узнали об исторических, архитектурных и культурных особенностях столицы Кубани. Гости ознакомились с гостиничными комплексами, музеями и бальнеолечебницей Краснодара. Для участников инфотура провели дегустации на местных производствах. Наибольшее восхищение у гостей вызвало посещение парка «Краснодар» и Японского сада, расположенного на его территории.

Во время круглого стола на тему «Внутренний туризм: потенциал Краснодара» представители туристического бизнеса установили важные деловые контакты и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Участники инфотура подчеркнули уютную атмосферу, уникальную энергетику и гостеприимство Краснодара и его жителей.