В Петербурге разработали более 170 предложений по свадебному туризму

Петербургские туристические операторы разработали свыше 170 специальных программ для молодоженов, город с каждым годом становится более привлекательным направлением для свадебного туризма. Об этом сообщила врио председателя Комитета по развитию туризма города Нана Гвичия, комментируя ТАСС итоги летнего свадебного сезона.

"Мы планируем в постоянном взаимодействии с Комитетом по делам ЗАГС активно развивать и популяризировать данный вид путешествий. У нас существует информационная кампания "Добро пожаловать в Санкт-Петербург", в которой мы уделяем внимание и свадебному туризму. На официальном городском туристском портале Visit Petersburg в разделе "Тематический туризм" создана специальная вкладка - "Петербург Свадебный". На сегодняшний день на сайтах 67 туроператоров представлено 176 турпродуктов по свадебному туризму. Наша цель - сделать Санкт-Петербург привлекательным местом для влюбленных со всего мира", - рассказала она.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, за летний свадебный сезон в Петербурге было создано 27 265 новых семей, из них 37% - гости города. В 2023 году этот показатель за аналогичный период составлял 35%.

Как отметила Гвичия, популярность Петербурга как места для свадебных церемоний связана "с его уникальной атмосферой, великолепной архитектурой и живописными пейзажами".

"Северная столица действительно пользуется спросом среди российских и иностранных туристов. Например, этим направлением часто интересуются пары из Индии", - добавила она.

Свадебный сезон в Петербурге

Летний свадебный сезон проходил в Петербурге с мая по сентябрь. В этот период дворцы бракосочетания работают на два часа дольше. Последняя церемония заключения брака начиналась в 23:00 и заканчивалась в 23:20. Как отмечал губернатор города Александр Беглов, Петербург пользуется большой популярностью у молодоженов из разных городов страны, поэтому в Год семьи такая поддержка должна обеспечить удобные условия для них.

В пресс-службе Смольного отметили, что за летний свадебный сезон 2024 года самыми востребованными среди молодоженов стали Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной, где свои отношения зарегистрировала 4 971 пара, и Дворец бракосочетания №2 на Фурштатской улице - в нем расписались 4 574 пары. Они уже традиционно имеют самые высокие показатели. В каждом из крупных отделов ЗАГС Петродворцового, Приморского, Красносельского, Пушкинского, Петроградского, Выборгского, Невского и Фрунзенского районов за летний период было зарегистрировано более 1 тыс. браков.