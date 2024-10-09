Музеи Поморья разработали экспедиционные туры для подростков

Музеи Архангельской области разработали профориентационные, экспедиционные и даже литературные турмаршруты для детей и подростков, передает корреспондент ТАСС. Команды региональных музеев работали над своими проектами с февраля 2024 года, и сейчас это турпродукты, которые планируется воплощать в жизнь в 2025 году, защита проектов прошла в Архангельском краеведческом музее.

"Мы на конкурсной основе отбирали команды музеев, которые готовы развиваться в туристической отрасли, разрабатывать свои туристические продукты для подростков и молодежи. Очень непростая тема для музеев, - рассказала ТАСС куратор программы "Музеи русского севера" Эльвира Алейниченко. - В Архангельской области были отобраны шесть команд. За каждой командой был закреплен наставник, который помогал им двигаться, задавал правильные вопросы, помогал настроить мотивацию".

Программа "Музеи русского севера" в 2023 году запустила проект по развитию туристической привлекательности музеев для подростков и молодежи. Для него были выбраны два региона - Мурманская и Архангельская области, у которых большой туристический потенциал. Все проекты оказались непохожими друг на друга, и все они представляют разные территории Архангельской области, а это очень большой регион, север и юг которого значительно отличаются.

В Каргополь ночью

Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей разработал тур "Каргопольская бессонница: от заката до рассвета на Русском Севере". Это ночная программа, которая включает в себя наблюдение за закатом и рассветом со старинной колокольни - самого высокого сооружения в городе, пикник с каргопольскими пирогами и видом на деревянные памятники, хоррор-квест в заброшенных зданиях и по ночному Каргополю, а также наблюдение за летучими мышами в древнем Христорождественском соборе.

"Ночной тур - это другой экспириенс, то есть нет людей, нет лишних звуков. И самое важное, на мой взгляд, солнце, когда оно только начинает вставать, оно освещает все совсем по-другому, чем днем. Те места, которые практически всегда находятся в тени, именно на рассвете они освещены, когда мы смотрим с колокольни. Если после рассвета сразу проводить квест, то это совсем другое впечатление, другие фотографии, другие эмоции", - рассказали ТАСС заместитель директора музея по научной работе Ольга Пригодина и научный сотрудник Егор Реут. Авторы проекта ориентируются как на местных жителей, так и на гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, которые в основном приезжают в Каргополь.

Знакомство с железной дорогой и подвесными мостами

Коношский районный краеведческий музей сосредоточился на железной дороге. Коноша - узловая станция, и с ней связана вся жизнь поселка. Тур будет начинаться уже в поезде, по пути, например, из Архангельска или Москвы, участники смогут выполнять задания. В самой Коноше подростки смогут познакомиться с разными железнодорожными профессиями, посетить не только музей, но и локомотивное депо, путевую машинную станцию, пообщаться со специалистами, которые работают с контактной сетью, пообедать в железнодорожной столовой, а еще забить "золотой костыль".

"Наша железная дорога строилась с двух сторон: от Архангельска и от Ярославля. И где был стык железных дорог с юга и с севера, там забивался "золотой костыль" для обозначения места встречи. Вот и наши участники тоже забьют костыль", - рассказали ТАСС директор музея Ольга Хорошинина и главный хранитель Мария Сироватко.

На юге области - в Вилегодском районе - школьникам предлагают отправиться в этнографическую экспедицию. Как сообщила ТАСС директор Вилегодского районного краеведческого музея Ольга Ильина, территория находится вблизи Республики Коми и Кировской области, здесь ждут гостей из соседних регионов, тем более, что через район проходит федеральная трасса. Участникам покажут старинную северную деревню, и при этом они смогут почувствовать себя исследователями.

"Дети будут общаться с местными жителями и спрашивать о старинных вещах, которыми пользуются. При этом делать пометки в блокнотах, чтобы потом эти экспедиционные записи выросли в доклады, исследовательские проекты. Это гораздо интереснее, чем когда в школах просто предлагают темы по краеведению", - сказала собеседница агентства.

Кульминацией турмаршрута будет экстремальный переход через "косой" подвесной мост. Впрочем, как пояснили разработчики тура, это экстремально, но безопасно.

Пинежский краеведческий музей представил проект литературного путешествия "Ты. Пинега. Роман" по местам вдохновения русских писателей, таких как Михаил Пришвин, Александр Грин и других, когда-то познакомившихся с Пинежьем и посвятивших ему строки своих книг. Участникам предлагают создать собственные произведения, видеоролики, фотоальбомы, сочинения, вдохновившись пещерами и лесами Пинеги.