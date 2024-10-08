В российских регионах разработали 200 турмаршрутов для межсезонья

В регионах разработали специальные туристические маршруты для межсезонья. Не у всех же отпуск летом! Да и каникулы у школьников начались, праздничные ноябрьские выходные не за горами. Осенью тоже можно отдохнуть на славу, обещают авторы проекта "Все для тебя", который недавно запустила АНО "Национальные приоритеты": свободные отели, тихие пляжи, лучшие виды для фото". Корреспонденты "РГ" прошли маршрутами межсезонья.

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Первое путешествие - в Калининградскую область. Двухдневный тур - короткий, но насыщенный - позволит увидеть главные достопримечательности самого западного региона страны. Например, прогуляться по знаменитому острову Канта, посмотреть на готический Кафедральный собор XIV века и насладиться звуками крупнейшего в стране органа. Можно заказать речную прогулку на катере, но тут надо помнить, что в конце ноября навигацию, как правило, закрывают. Второй день по проекту "Все для тебя" предлагают начать с кукольного театра. А потом переместиться в курортный Светлогорск.

Новый маршрут получился легким и ненавязчивым, однако сильно бюджетным его назвать нельзя. Регион по-прежнему не покидает топы популярных мест для отдыха осенью. Так что межсезонье здесь дешевле лишь на 10-15%. Номер в трехзвездочном отеле обойдется в среднем в пять тысяч рублей.

На курорте "Манжерок" кататься по склонам на лыжах можно уже с середины или третьей декады ноября. Впрочем, все будет зависеть от погоды

В Кавказских Минеральных Водах турпоток тоже почти не снижается. Даже октябрь входит в высокий сезон. Зато уличные кафе закрываются на зиму гораздо позже, чем в других регионах. А разгруженными на курорте можно считать будние дни, когда здесь нет гостей из соседних регионов, приезжающих погулять на выходные, зачастую без ночевок.

Маршрут, который предлагают посетителям Кавминвод в межсезонье можно смело назвать классическим. Гости, например, могут погулять по Пятигорску с его парком "Цветник", пещерным карстовым озером "Провал" и знаменитой входной группой к нему, где Остап Бендер продавал билеты туристам и местным. Пешие прогулки вокруг гор Машук и Бештау по благоустроенным дорожкам прекрасно подходят для разгрузки, если вы живете в крупном городе. Еще один обязательный для посещения город - Кисловодск. Здесь находится уникальный курортный парк с терренкурами и Долиной роз, канатной дорогой и смешанной растительностью. Ходьбу как лечебную курортную процедуру начали использовать именно в Кисловодске. В Ессентуках хорошо бы побывать в старейшем тренажерном зале в России.

"В Кавминводах больше ста санаториев... Впрочем, туристы приезжают не только за лечением: красивейшие межгорные долины, лазурные озера, зеленые парки и уютные улочки дарят умиротворение", - отметили авторы маршрута. "А вот межсезонье на Алтае теперь совсем короткое", - говорит директор турфирмы, член Алтайской региональной ассоциации туризма Александр Смирнов. В последнее время октябрь стал особенно популярен в сфере делового туризма. "Люди едут на Алтай, чтобы провести конференции, деловые встречи, обучающие семинары и даже квесты", - отмечает Александр.

Заодно, конечно, и отдохнуть немного. В ноябре приходят холода. Однако на курорте "Манжерок" работают мощные современные установки искусственного снега. По словам члена бюро президиума Федерации горнолыжного спорта России, мастера спорта СССР Сергея Кизилова, кататься по прилегающим склонам можно уже с середины или третьей декады ноября. Впрочем, все будет зависеть от погоды.

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Ирина Осадчая, заместитель гендиректора АНО "Национальные приоритеты" по коммуникационным проектам: