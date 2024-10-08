В Красноярском крае введут туристический налог

Согласно этому закону, муниципалитеты имеют право самостоятельно решать, вводить ли туристический налог на своей территории, и устанавливать его размер.

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В Рощинском сельсовете решили, что введение туристического налога целесообразно, и установили налоговую ставку в размере 1% в 2025 году. В последующие годы ставка будет постепенно повышаться, достигнув 3% в 2029 году.

Это решение вызвало смешанные реакции в обществе. Одни считают, что введение туристического налога поможет улучшить инфраструктуру и развитие туризма в Уярском районе, привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. Другие же опасаются, что новый налог может отпугнуть туристов и привести к снижению потока путешественников в регион.

Остается ждать, как введение туристического налога повлияет на развитие туризма в Уярском районе и во всем Красноярском крае.

Ранее мы писали, что льготный проезд в Красноярском крае значительно подорожает. Также за 2024 год зарплаты красноярцев выросли на 18,1%.