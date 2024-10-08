Как ИИ-технологии меняют гостиничный и ресторанный бизнес

Люди, которые отправляются в отпуск, ожидают от гостиниц и ресторанов высокий уровень сервиса. Чтобы соответствовать требованиям клиентов и превосходить конкурентов, представители индустрии гостеприимства внедряют в свою работу новые инструменты. Один из них — искусственный интеллект. С его помощью гостиничный и ресторанный бизнес оптимизирует свою работу и повышает качество отдыха клиентов. Рассказываем, какие риски связаны с использованием ИИ в гостиничной и ресторанной индустриях, кого может заменить ИИ в этих направлениях и кто от этого выиграет.

«Пока, к сожалению или к счастью, искусственный интеллект еще достаточно мало используется в гостиничном бизнесе. В основном мы используем специфические программные продукты, которые нам позволяют управлять процессами. Но это не искусственный интеллект, это классические PMS [Property Management System — система, помогающая отелям управлять основными рабочими процессами] или CRM [Customer Relationship Management — функциональный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами], которые мы пользуемся», — рассказал Алексей Мусакин, управляющий партнер Cronwell Hotels&Resorts, вице-президент Российской Гостиничной Ассоциации. «Мы делали проекты в нескольких регионах. Чтобы быстрее сгруппировать аналитические, маркетинговые данные, которые есть в открытом доступе в Интернете, мы не искали, как раньше, по тысячам сайтов, а задавали вопрос искусственному интеллекту. Здесь есть, конечно, специфика. Иногда ты пишешь ему: подготовь, пожалуйста, итоговый анализ или собери исходную информацию, сделай выводы по параметрам спроса, среднего чека, загрузки и так далее. Он это делает, однако ИИ может «сочинять». Внешне данные выглядят красиво, в них содержатся ссылки, при этом ИИ пишет: в источнике таком-то представлены такие-то аналитические данные. Но при внимательной проверке оказывается, что нет такого источника. ИИ его придумал», — рассказал Алексей Мусакин.

Эксперты в сфере гостиничного бизнеса приводят следующие примеры последствий ошибок в сгенерированном контенте:

● Увеличение количества недовольных клиентов из-за негативного опыта использования ИИ-помощников;

● Потеря репутации из-за ложной информации, попавшей в СМИ через пресс-релизы, созданные искусственным интеллектом;

● Трудности, связанные с ошибками в отчетах: от налоговых штрафов до проблем с выплатой зарплат сотрудникам.

Если ресторанный и гостиничный бизнес будет умело использовать искусственный интеллект, то сможет добиться следующих эффектов:

● Ускорить обслуживание клиентов, а также сделать его более качественным;

● Оптимизировать закупки продуктов, цены на основе спроса для максимизации дохода;

● Персонализировать опыт клиентов;

● Автоматизировать некоторые процессы в гостиницах и ресторанах;

● Быстрее готовить отчетность и другие важные документы;

● Улучшать взаимодействие с гостями благодаря гаджетам в номерах отелей.

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Материал подготовлен совместно с Национальным центром развития искусственного интеллекта — ai.gov.ru.