Эксперты назвали топ-5 направлений промышленного туризма в России

Названы топ-5 направлений промышленного туризма в России. Эксперты отмечают, что промышленный туризм — новое быстрорастущее направление в сфере путешествий.

Для россиян такой вид отдыха доступен круглогодично, так как в стране существует множество производств в разных сферах: сельское хозяйство, металлургия или робототехника.

Пишет газета «Известия». Среди самых популярных направлений отмечают Сыроварню в Калининграде, Металлургический комбинат в Череповце, Часовой завод в Санкт-Петербурге, Завод гжели в Подмосковье, Производство роботов в Перми.