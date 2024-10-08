Что посмотреть в Дагестане за 6 дней

Муртазали Магомедов родился и вырос в Гунибском районе Дагестана, в селе Гонода. Все детство провел в горах и всегда любил путешествовать. После армии, в 1991 году, устроился методистом в Дом пионеров. Туризм был одним из основных направлений его работы. Потом Муртазали трудился в администрации района и в школе, там тоже возил группы в горы.

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Культуру, природу и историю Дагестана гид изучает на протяжении 30 лет. Помимо туризма Муртазали занимается краеведением, собирает в горах полевой материал. Он, кажется, знает все и о сельских умельцах, и о народных музыкальных инструментах, и о традиционном женском костюме.

«Я всегда в Гунибе принимал гостей. Так получилось, что кто-то просил кого-то встретить, показать, рассказать. Позже, работая в администрации, я познакомился с телеведущим Михаилом Кожуховым. Он предложил сотрудничать с его «Клубом путешествий», — рассказал Муртазали. Так дагестанец и стал «Уполномоченным по неземной красоте и неслыханному гостеприимству».

По просьбе «Это Кавказ» Муртазали Магомедов поделился с читателями своей программой 6-дневного отпуска в дагестанских горах.

День первый. Хаджалмахи, Салта, Кегерское плато

Маршрут я бы начал так. Через села Манас и Леваши едем в село Хаджалмахи. Там можно попробовать вкусный хлеб из тандыра и купить местный сыр.

Затем посетить Салтинский водопад, а потом подняться на Кегерское плато.

На плато можно взять конную прогулку и верхом или же на джипах подняться на Кегерскую вышку — это высота примерно 1850 метров над уровнем моря. Оттуда открываются шикарные виды на Гунибское водохранилище, само село Гуниб, Гунибское плато.

А еще там находится очень много древних солнечных и лунных календарей. Есть разные версии: кто-то говорит, что им 11 тысяч лет, кто-то — 14 тысяч. Они старше Стоунхенджа. Потом через Кегерское плато, через «Точку Айвазовского», где он писал картину «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны», можно спуститься в Гуниб и там переночевать.

День второй. Чародинский район, водопад Чирхалю

На второй день советую поехать в Чародинский район и посетить очень красивые села. Я рекомендовал бы Урух-Сота, Гочоб, Тлярош. Обязательно посмотреть водопад Чирхалю (или Чвахило) — самый мощный водопад Дагестана. И сама дорога по ущелью к водопаду очень живописная. Возвращаемся в Гуниб еще на одну ночь.

День третий. Гунибский район

Третий день советую посвятить Гунибскому району, например, селу Ругуджа и его окрестностям. Там можно организовать небольшой поход — конный или пеший. В Ругудже сохранили традиционную женскую одежду. За ней, можно сказать, охотятся музеи. Это очень красивые наряды — ругуджинский женский костюм. Мы иногда организовываем там фотосессии.

Можно пойти в сторону Верхнего Гуниба или в сторону села Хутни (Новая Ругуджа), где живут умельцы, которые изготавливают из дерева музыкальные инструменты коренного населения Дагестана, в том числе один из древнейших — двухструнный пандур.

В Гунибском районе помимо популярных сел Гамсутль и Чох рекомендую заехать в села Обох и Мегеб, где сохранили старинную горскую архитектуру. В Мегебе родился первый Герой Советского Союза из Дагестана подводник Магомет Гаджиев. В честь него назван город Гаджиево в Мурманской области. Некоторые дома этих сел, как и дома Чоха, включены в книгу «Старый аварский дом» известного архитектора Геннадия Мовчана.

День четвертый. Шамильский район

После еще одной ночи в Гунибе отправляемся в сторону Шамильского района. По дороге стоит остановиться на смотровой площадке в селе Дарада. Там мы с туристами часто провожаем закаты. Очень красивое место на высоте 1600−1700 метров. Оттуда спускаемся к Карадахской теснине, а на обед останавливаемся в Карадахе.

После обеда советую посетить старое село Корода. И вот уже оттуда едем в сам Шамильский район. Маршрут по нему обычно начинают с популярного места — Языка тролля. После этой локации рекомендую посетить не только уже известные всем села Гоор и Кахиб, но и село Телетль, где очень красивая архитектура. Местные мастера изготавливают горские шубы из овечьих шкур — тимухи.

В селе Ругельда стоит посмотреть красивые водопады и местную архитектуру. Там берегут обычаи и традиции, готовят по старинным рецептам сыр, который сушат, очень вкусный. Еще в этом селе одна из самых высоких в Дагестане башен. На ночлег можно уехать в Гоор, Гоноду или остаться в Телетле.

Дни пятый. Трекинг по горным аулам

Утром советую совершить трекинг на смотровые площадки села Гонода или на хребты села Гоготль. Активно провести день с красивыми видами, а для ночлега выбрать одно из сел — Ругельду, Карадах или Гоноду.

День шестой. Тляратинский район

Напоследок можно поехать в Тляратинский район. Там расположен заповедник и сливаются пять рек, образуя Аварское Койсу. В районе очень много красивых локаций и разводят горную форель.

Начать лучше с села Анцух. Оно узловое для трекинга, джипинга и сплавов по реке. Для таких развлечений нужно выбирать проверенных специалистов. На этом, думаю, путешествие можно завершить. На ночь можно остаться в селе Анцух.