Как украсят Сочи на Новый год

К новому, 2025 году сочинские чиновники решили украсить курорт световыми конструкциями, оставшимися с прошлого года. Об этом сообщил заместитель главы Сочи Евгений Горобец во время заседания Градостроительного совета города, на котором рассмотрели концепцию праздничного оформления.

© Российская Газета

"В целях экономии бюджетных средств решено применять световые конструкции, использовавшиеся в прошлом году. Концепция также включает в себя цветовые решения и праздничный слоган. Сегодня на Градостроительном совете рассмотрели презентацию, с учетом мнения экспертов в концепцию праздничного оформления будут внесены корректировки и после окончательного согласования приступим к реализации", - процитировали его слова в пресс-службе мэрии Сочи.

В этом году основными цветами, рекомендованными для праздничного оформления объектов, выбраны золотой, красный и белый, а праздничным слоганом нового, 2025 года станет "Хорошая традиция - встречать Новый год в Сочи".

Кроме новогоднего оформления города, экспертный совет рассмотрел вопросы по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Виноградной в Центральном районе и реконструкции части объектов санатория "Светлана" в Хостинском.

Праздничное убранство планируется смонтировать к середине декабря. Отмечается, что в горах Сочи из-за погоды и турпотока работы по украшению выполнят раньше.

Напомним, Сочи на новогодние каникулы примет 300 тысяч туристов. Зимой отели горного кластера забронированы на 40 процентов.