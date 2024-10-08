В мэрии рассказали, как украсят Сочи на Новый год
К новому, 2025 году сочинские чиновники решили украсить курорт световыми конструкциями, оставшимися с прошлого года. Об этом сообщил заместитель главы Сочи Евгений Горобец во время заседания Градостроительного совета города, на котором рассмотрели концепцию праздничного оформления.
"В целях экономии бюджетных средств решено применять световые конструкции, использовавшиеся в прошлом году. Концепция также включает в себя цветовые решения и праздничный слоган. Сегодня на Градостроительном совете рассмотрели презентацию, с учетом мнения экспертов в концепцию праздничного оформления будут внесены корректировки и после окончательного согласования приступим к реализации", - процитировали его слова в пресс-службе мэрии Сочи.
В этом году основными цветами, рекомендованными для праздничного оформления объектов, выбраны золотой, красный и белый, а праздничным слоганом нового, 2025 года станет "Хорошая традиция - встречать Новый год в Сочи".
Кроме новогоднего оформления города, экспертный совет рассмотрел вопросы по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Виноградной в Центральном районе и реконструкции части объектов санатория "Светлана" в Хостинском.
Праздничное убранство планируется смонтировать к середине декабря. Отмечается, что в горах Сочи из-за погоды и турпотока работы по украшению выполнят раньше.
Напомним, Сочи на новогодние каникулы примет 300 тысяч туристов. Зимой отели горного кластера забронированы на 40 процентов.