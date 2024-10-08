На курорте "Лагонаки" в Адыгее построят трех- и четырехзвездочные гостиницы

Отели категорий три и четыре звезды построят на горнолыжном курорте "Лагонаки" в Адыгее. Площадка рассматривается как курорт для семейного отдыха, сообщила ТАСС заместитель гендиректора группы "Мантера" Яна Уханова.

"Это будет семейный курорт. Каждый раз при формировании курортов мы исходим из специфики местности, природных и климатических особенностей, специфики гор. Безусловно, запланировано строительство горнолыжных трасс. Планируется строительство гостиниц категории три и четыре звезды, ориентированных на семейный спрос", - сказала она.

Ранее на Форуме туристических территорий на Ставрополье заместитель гендиректора группы "Мантера" Мария Золотухина сообщила журналистам, что строительство курорта начнется в 2025 году. Завершить его планируется к концу 2032 года.

Помимо семейного отдыха, "Лагонаки" будет ориентирован на тех, кто только начинает осваивать горнолыжный спорт. Курорт оборудуют трассами "синего" и "зеленого" уровней максимальной ширины, чтобы начинающие горнолыжники могли учиться в безопасном режиме.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе группы "Мантера", проект реализуется в партнерстве с Туризм.РФ. На первом этапе планируется создание обеспечивающей инфраструктуры с объемом инвестиций около 10 млрд рублей. Этот этап предусматривает строительство гостиниц более чем на 640 номеров, пяти канатных дорог, 20 км горнолыжных трасс. Полная реализация проекта предусматривает протяженность трасс около 35 км, строительство 10 подвесных канатных дорог и гостиниц на 2 тыс. мест. Главным центром курорта станет Верхняя деревня.