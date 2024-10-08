Туристам посоветовали Сочи и Суздаль для осенних путешествий

Отели в Сочи в октябре вместо 20 тысяч можно забронировать за 10 тысяч, осенью также пользуются спросом дома отдыха Подмосковья, заявил НСН Дмитрий Арутюнов.

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Те, кто едут в Сочи в октябре, могут сэкономить на проживании до 50%, также в этот период стоит обратить внимание на города Золотого кольца России и Волгу. Об этом в беседе с НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Сочи оказался самым популярным направлением для семейного отдыха в России в октябре, на него приходится 17% всех бронирований, сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, их приводит «Лента.ру». Кроме того, в список вошли Санкт-Петербург и Москва, а также Казань, Кисловодск, Анапа, Геленджик, Архыз и Красная Поляна. По словам Аутюнова, вопреки сомнениям граждан, в Сочи в октябре есть, чем заняться.

«Конечно, осенью в Сочи существенно дешевле, самый пик сезона там в августе. В сентябре еще бархатный сезон, разница с августом в 20-30%. В октябре это уже может быть в два раза дешевле. Конечно же, те, кто имеет возможность уехать отдыхать в октябре, сильнее экономят. В октябре тоже есть, чем заняться. Сочи - это не только море, это еще и куча всяких развлекательных моментов, и аквапарки, и парки развлечений для детей, и всякие набережные, там много чего интересного. Сезон еще там не заканчивается. Но людей гораздо меньше, а цены - ниже. Например, летом какой-нибудь номер мог стоить, особенно в дорогих гостиницах, 20-30 тысяч, а в октябре он стоит 7-10 тысяч», - рассказал он.

Говоря о том, куда, кроме Краснодарского края, россиянам еще съездить осенью, Арутюнов посоветовал обратить внимание на Золотое кольцо России, а также на подмосковные дома отдыха.

«В октябре уже в Калининград не рекомендуют. Там может быть и дождливо, и штормливо. Города Золотого кольца - всегда очень красивая история. Можно съездить и на Волгу, там золотая осень красивая. Подмосковные дома отдыха очень активно продаются на этот период. Потому что тоже красиво и не очень холодно. Если вдруг совсем плохая погода, можно вернуться в Москву, поехать в Санкт-Петербург, он не зависит от погоды. Очень рекомендую также Владимир, Суздаль, Коломну, все недалеко от Москвы, можно на выходные дни или подольше задержаться», - отметил он.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН рассказал, что сегодня поехать в Европу пытаются только те россияне, у которых там живут родственники или есть недвижимость, но большинство побывавших в Европе российских туристов сейчас выбирают российские курорты.