По Каспийскому морю отправится круизный лайнер

Первый в новейшей истории круизный теплоход отправится в плавание по Каспийскому морю в следующем году. Билеты на него уже поступили в продажу.

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Теплоход "Николай Жарков" начнет свой путь 19 сентября из Ростова-на-Дону. Он сделает остановки в Волгограде и Махачкале, а завершится круиз 28 сентября в Астрахани. В столице Дагестана судно простоит три дня. За это время отдыхающие побывают на экскурсиях и увидят различные достопримечательности региона. Известно, что также они на автобусе отправятся в Дербент. Хотя древний город и расположен на берегу моря, своего порта у него нет.

Четырехпалубный пассажирский теплоход "Николай Жарков" - новое судно на российском рынке круизов. Соотношение числа пассажиров и членов экипажа соответствует мировому уровню "люкс два к одному", то есть на 176 гостей приходится 97 представителей команды. Теплоход будет спущен на воду и отправится в первую навигацию в 2025 году.

Маршрут в Дагестан назвали "Легенды Кавказа", он еще на стадии проработки. Во сколько обойдется любителям морских прогулок десятидневное путешествие? Цена путевки начинается от 387 тысяч рублей на одного человека, как указано на сайте компании, которая является организатором круиза.

В стоимость включено трехразовое питание на борту, культурная программа и экскурсии на берегу. Каюта класса люкс на солнечной палубе обойдется примерно в миллион рублей, полулюкс с балконом - в 774 тысячи.

Дагестанские туроператоры с интересом восприняли новость о предстоящем круизе.

- Каспийское море - одна из главных достопримечательностей республики. Но до сих пор здесь нет возможности организовать прогулки на кораблях и яхтах. Думаю, если данный проект реализуют, это даст сильный импульс развитию туризма в регионе, - считает руководитель туркомпании Шамиль Шангереев.

Если бы круизное судно смогло сделать остановку в Дербенте, маршрут, несомненно, стал бы очень популярным. О планах строительства в городе морского порта сообщалось не раз, но до конкретных шагов дело так и не дошло.

Несколько лет назад в министерстве по туризму и народным художественным промыслам Дагестана заявили, что, согласно Стратегии развития морских российских портов в Каспийском бассейне, к 2025 году в порту Махачкалы планируется построить причальную набережную, а также морской вокзал для круизных судов, яхт и катеров в Дербенте. Но планы так и не удалось выполнить. Не так все просто и с инфраструктурой для пассажирских кораблей в махачкалинском порту. Ее нет, так как сюда никогда не причаливали суда такого типа.

Есть и другая проблема. Последние годы наблюдается процесс обмеления Каспийского моря. Уже забили тревогу рыболовы. Обмеление и заиливание входа в порт Махачкалы ведет к простою судов, потере промыслового времени и средств, рассказали представители отрасли на совещании, посвященном организации добычи кильки в Каспийском море, которое в начале года провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Генеральный директор Махачкалинского морского торгового порта Джамал Алиев рассказал корреспонденту "РГ", что ФГУП "Росморпорт" проводит все необходимые мероприятия, чтобы нивелировать негативное воздействие обмеления, проектные глубины в акватории порта соблюдены, в том числе благодаря дноуглублению. Он также подтвердил, что в морском порту Махачкалы планируется принять первый круизный теплоход.

- На начальном этапе это будет каботажное плавание в российских водах между портами одного государства. В будущем круиз может стать международным с заходом лайнера в порты Азербайджана, Ирана и Казахстана, - сообщил Джамал Алиев.

Он также добавил, что проблемы с инфраструктурой порта, необходимой для приема пассажирских судов, действительно имеют место быть.