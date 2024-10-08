Крупная и опасная медуза попала на видео туристки в Сочи

В Сочи отдыхающая столкнулась с опасной медузой-корнеротом. Эти морские обитатели известны своей жгучестью, поэтому к ним лучше не приближаться. Обычно медузы-корнероты в бархатный сезон держатся вдали от берега.

— Это огромный корнерот, которого руками лучше не трогать. Сейчас их как раз можно встретить дальше от берега, но отдельные экземпляры тоже приплывают к берегу, — сообщили в телеграм-канале Sochi Today.

Ранее «Кубань Информ» писал, что в Азовском море запретили ловить судака и тарань. В скором времени ограничение может коснуться и бычков.