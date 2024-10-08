По итогам трех летних месяцев спрос на туры по России вырос почти на всех направлениях массового отдыха. По предварительным оценкам, в поездки летом отправились около 48-50 млн путешественников, из них около 40% пользовались помощью туроператоров и агрегаторов, об этом заявил вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Если считать организованный сегмент рынка, то летом по линии туроператоров отправились на отдых на 8% больше туристов, чем летом прошлого года. Одним из важных изменений Ромашкин назвал более раннее бронирование летнего отдыха. Так, большая часть туристов забронировала отели и санатории в южных регионах еще в конце 2023 года. Около 35% всех летних поездок были куплены туристами до 28 февраля 2024 года, в то время год назад таких туристов было только 26%.

О том, как чувствует себя сейчас российская туристическая отрасль «Свободной Прессе» подробнее рассказал доктор исторических наук, профессор, независимый эксперт по туризму Александр Федулин.

«СП»: Как вы можете оценить прошедший летний сезон?

– Большинство представителей туристического бизнеса положительно оценивают предварительные итоги летнего туристического сезона этого года. Основой для таких результатов является устойчивая положительная динамика туристического потока как на внутреннем, так и на выездном направлении, которые формируют основой объем реализации предприятий и организаций туристической отрасли нашей страны в современных условиях.

«СП»: Выросли ли туристические потоки этим летом и изменились ли их направления?

– Эксперты отмечают продолжающийся рост спроса на поездки внутри страны, который этим летом составил более 20%. При этом лидерами продаж ожидаемо стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Татарстан. Интерес российских туристов возрос и на других направлениях – Дагестан, Алтай, Урал и Камчатка. В этих же регионах зафиксирована и самая высокая стоимость проживания.

«СП»: На каком транспорте в основном перемещаются туристы на текущий момент?

– Отмечается увеличение популярности круизных путешествий, сохраняется высокий интерес к поездкам на автомобилях, в том числе на дальние расстояния. Наряду с автомобильными путешествиями и круизами среди основных транспортных предпочтений необходимо отметить стабильность спроса на железнодорожные и авиационные перевозки.

«СП»: Как обстоят дела с поездками россиян в другие страны?

– На рынке выездного туризма также наблюдается увеличение количества туристов, но на 10-15%. Основными направлениями зарубежных путешествий стали традиционно популярные Турция, Египет, ОАЭ.

Однако дальнейшему росту объемов выездного туризма препятствует нехватка авиасообщения, что ограничило выезд, например, в Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Из ближних зарубежных направлений увеличилось количество поездок в Армению, Азербайджан и Узбекистан.

Еще одной особенностью сезона стал рост цен по всем направлениям. Так, по данным ВЦИОМ, расходы на одного туриста в среднем составили 67,4 тыс. руб., что на 7% больше, чем в прошлом году. При этом рост стоимости авиаперевозок составил почти на 20%. Аналогичная ситуация наблюдалась на выездных направлениях.

Внутренний туризм остается основным предпочтением для большинства российских туристов, что обуславливает необходимость его активизации и стимулирования его дальнейшего развития.

«СП»: Есть ли в России трудности с номерным фондом?

– Да, нехватка отелей, домов отдыха и т.д. продолжает ощущаться на всех популярных туристических направлениях.

Активное строительство малых туристических комплексов и некапитальных быстровозводимых туристических объектов, в т.ч. кемпингов, гостевых домов и др. объектов позволяет в определенной степени увеличить номерной фонд, но растущий спрос требует дальнейших усилий со стороны бизнеса и, соответственно, мер государственной поддержки.

Запланированные с участием государства крупные проекты по созданию круглогодичных семейных курортов «Пять морей и озеро Байкал», разрабатываемые по поручению президента Владимира Путина, требуют времени для реализации. Поэтому поддержка среднего и малого бизнеса, работающего в гостиничном секторе, очень важна.

«СП»: Что еще следует доработать в туристической отрасли?

– Говоря о дальнейшем развитии отрасли, необходимо особенно отметить важность комплексного подхода, который достаточно успешно предусмотрен в национальном проекте, реализация которого в обновленном виде будет продолжена с выделением из федерального бюджета на ближайшие 3 года суммы в размере почти 200 млрд. руб. Это в значительной степени позволит решить основные задачи, стоящие перед отраслью в части масштабного строительства инфраструктуры, подготовки кадров, создания новых маршрутов, внедрению современных информационных технологий.