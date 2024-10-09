Северная Осетия приняла около 900 тысяч туристов в 2024 году

В Северной Осетии — Алании активно развивается туризм, и этому способствует в том числе транспортная доступность региона. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло на часе субъекта РФ в Совете Федерации 9 октября.

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В палате регионов проходят Дни Республики Северная Осетия — Алания. Мероприятия приурочены к знаменательным датам: 100-летию образования республики и 250-летию присоединения Осетии к России.

Туризм — это важный сектор важный экономики региона, сказал Меняйло.

«К нам приезжают за новыми впечатлениями люди со всех уголков страны и зарубежья», — отметил чиновник.

С начала года Северную Осетию, по его словам, посетили около 900 тысяч туристов. В работу по развитию этой сферы активно включен малый и средний бизнес, добавил он. С помощью механизмов господдержки предприниматели, по словам Меняйло, строят гостиницы, глэмпинги и базы отдыха. Развитию туризма способствует транспортная доступность региона, считает глава республики.

«Два года назад мы открыли новый терминал аэропорта, в этом году приступаем к реконструкции старого здания, там будет располагаться международный терминал. И параллельно расширяем сеть автомобильных дорог», — отметил Меняйло.

При этом, констатировал он, остаются вопросы по строительству и реконструкции ряда объектов дорожной сети.

«И тут нам не обойтись без поддержки», — сказал глава региона, обращаясь к сенаторам.

Также он сообщил, что горнолыжный курорт «Мамисон», который сейчас строят в республике, в этом году уже примет первых отдыхающих.