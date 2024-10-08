Чем особенно привлекает путешественников Костромская область

Древняя Костромская земля имеет сложившийся туристический облик. Всем известно, что она славится подвигом Ивана Сусанина, что отсюда призвали на царство Михаила Романова, что здесь - родина Снегурочки. Есть некий обязательный набор костромских брендов: Торговые ряды, Сусанинская площадь, Кремль, беседка Островского, Ипатьевский монастырь, а также костромской сыр, черная соль и одежда из льна. А что еще манит сюда туристов?

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Точка роста

Посмотреть костромские достопримечательности приезжают немало туристов. Поток иностранцев по понятным причинам уменьшился, а вот российских путешественников стало больше. По данным Сбераналитики, в 2023 году Кострому посетили свыше 929 тысяч гостей. В 2024 году Костромская область уже приняла более 1,5 миллиона туристов. Приезжают не только из окрестных областей, но и из дальних регионов. Многие туристы прибывают по Волге. В прошлом году круизные теплоходы заходили в Кострому около 550 раз.

Для гостей в городе работают порядка 40 гостиниц и туристических хостелов. Прибыль сферы отдыха в Костромской области в текущем году составила около 1,5 миллиарда рублей (на 12 процентов больше, чем в 2023-м). Многим инициативам в области туризма власти оказывают грантовую поддержку.

- Чтобы поддержать эту динамику, государство в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" оказывает адресную поддержку. Например, в прошлые два года это были адресные субсидии на приобретение туристского оборудования, создание модульных средств размещения - глэмпингов, кемпингов. Эти проекты успешно реализовываются. В будущем - в новых национальных проектах - продолжим эти начинания, - рассказывает директор костромского департамента экономического развития Александр Свистунов.

Важно, чтобы количество туристов увеличивалось. Но будем реалистами. Человек, приехавший на один день, не оставляет в регионе столько денег, сколько те, которые остаются хотя бы на два-три дня. Ведь им нужно переночевать в гостинице, поужинать в ресторане, сходить вечером погулять. Все это деньги, которые в итоге пополнят бюджет региона.

Прибыль сферы отдыха в Костромской области в текущем году составила около 1,5 миллиарда рублей - на 12 процентов больше, чем в прошлом

Поэтому власти заинтересованы в том, чтобы посещение Костромы не ограничивалось одним днем. Костромичи ломают стереотип, утверждающий, что все местные достопримечательности можно увидеть за один день. В городе стоит по-иному посмотреть на старые туристические места и познакомиться с новыми. Здесь появляются современные музеи, экскурсионные маршруты, восстанавливаются храмы, реконструируются старинные здания и сооружения, развивается гастрономический туризм.

Ушастые герои

Стихи Николая Некрасова "Дедушка Мазай и зайцы" все помнят со школьной скамьи. Костромской предприниматель Вячеслав Тимофеев предположил, что спасенные Мазаем от весенних разливов зайцы могли попасть в Кострому и "выбиться в люди". Идею проекта "Мазайские зайцы" Вячеслав подсмотрел в Калининграде, увидев хомлинов - местных игровых персонажей, фигурки которых расположены на городских улицах.

- Захотелось что-то подобное увидеть и в Костроме. Поэтому у нас и родились свои герои - мазайские зайцы. Проект объединяет людей, заставляет двигаться и просвещаться. Да и туристам Кострома стала интереснее. Сейчас людей больше привлекают верификация, игровые моменты, различные туристические квесты или малые архитектурные формы, - рассказывает Вячеслав Тимофеев.

На костромских улицах уже установлены 30-сантиметровые бронзовые фигурки 10 мазайских зайцев. Они одеты в костюмы XIX века и представляют различные сословия и профессии того времени. Это трактирщик, сыровар, чиновник, моряк, гимназистка, пожарный, зимогор, благородная дама, фонарщик и зайчиха-купчиха.

Рядом с каждым зайцем есть QR-код, с помощью которого, пройдя на сайт проекта, можно узнать информацию о роде занятий зайца и его значении в истории города. Например, заяц-моряк расскажет, почему расположенная вдали от всех морей Кострома дала стране так много мореплавателей. А зайчиха-купчиха, которую назвали в честь дочери автора идеи Олесей Тимофеевной, - о значимости торговли.

Разместили фигурки так, чтобы можно было по центру Костромы пройти от одного зайца до другого, "собирая" их и узнавая историю города. Сейчас заячью тропу можно пройти пешком примерно за 1,5 часа. В планах авторов проекта - установка новых зайцев, а также фигуры их спасителя - дедушки Мазая. Кроме того, в ближайшее время появится мобильное приложение, которое сделает путешествие еще более удобным.

Портал в каланче

Сусанинская площадь (или "сковородка", как ее называют в народе) - это самый центр Костромы. Долгое время она была в лесах и строительных заборах. Сейчас ремонт завершен и взгляду туристов открыта просторная территория, от которой веером расходятся семь улиц. Вокруг площади стоят старинные здания. Один из самых знаменитых - пожарная каланча, построенная 200 лет назад.

Здесь, в здании каланчи, в середине октября открывается археологический портал - экспозиция, посвященная древней истории Костромы. Несколько залов в интерактивной форме представят находки, сделанные археологами на Костромской земле, и расскажут об истории и быте костромичей.

Посетители увидят оригинальные экспонаты, а также копии предметов от IX тысячелетия до нашей эры до XVI-XVII веков. Копии можно потрогать руками и даже попробовать использовать. Туристы почувствуют себя жителями Костромской земли разных эпох. Можно будет просверлить отверстие в каменном топоре, заняться ткачеством, попробовать себя в роли охотника, ювелира, купца или переписчика книг.

Сверху видно все

На территории Костромского кремля совсем недавно восстановлен Богоявленский собор. Храм был построен по проекту костромского архитектора Степана Воротилова в конце XVIII века. В 1930-е годы комплекс был разрушен. Воссозданный собор Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в сентябре 2023 года.

В 64-метровой четырехъярусной колокольне храма недавно открыты музей военного духовенства и экспозиции музея Костромского кремля. Кроме того, есть специальные экскурсии, в рамках которых гости смогут с высоты птичьего полета посмотреть на центр Костромы. На колокольне размещены три смотровые площадки: на высоте 10, 20 и 30 метров.

На колокольне можно увидеть и звонящие колокола. Отлиты они были на тутаевском заводе "Универсал" в соседней Ярославской области. Мастера из Тутаева работают по старинным технологиям. В набор колокольни Богоявленского собора входит 18 колоколов, самый большой из которых весит тысячу пудов - 16 тонн. Каждые четверть часа куранты отбивают мелодию "Славься" из знаменитой оперы Михаила Глинки "Жизнь за царя".

Советское прошлое

Новый костромской "Фотомузей" переносит посетителей в недавнее прошлое. Одно из помещений музея посвящено истории фотографии с середины XIX до начала XX века. На материале, собранном в основном в Костроме, экспозиция рассказывает, как развивалось искусство светописи. Во втором помещении размещены экспозиции, связанные с историей фотографии в советское время. Легендарные фотоаппараты, интерьеры советских квартир и фотоателье, оригиналы старинных фотографий - все это поможет лучше понять прошлое.

Для более глубокого погружения в историю одно из помещений музея отведено под кафе и магазин, в котором представлены посуда, сувениры и парфюмерия, памятные с советских времен. Здесь можно купить лосьон "Огуречный", одеколон "Шипр", духи "Красная Москва", хрусталь из Владимирской области. Приветливые продавщицы нальют сок из перевернутых конусов, как в 1970-х.

Музей частный. Олег Травин, чья коллекция послужила основой музея, рассказывает, что в ближайших планах - завершение оборудования фотолаборатории. Точно такой же, какая была в прошлом веке. Там посетители смогут попробовать сами проявить пленку и напечатать фотографии. Экспозиции музея уже полностью готовы. Вскоре он откроет свои двери для посетителей.

Между тем

Туристическая сфера Костромы продолжает развиваться. В следующем году есть планы открыть интерактивную туристическую карту региона. С ее помощью власти рассчитывают привлечь туристов не только в областной центр, но и в районы.