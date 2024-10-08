Гастрономический фестиваль состоится в рамках форума «Открытый Дагестан»

В парке им. Низами Гянджеви в городе Дербенте с 11 по 13 октября в рамках форума «Открытый Дагестан» произойдет потрясающее событие для ценителей кулинарного мастерства и гурманов!

Погрузитесь в атмосферу настоящего праздника, открывая для себя новые рецепты и удивляясь изысканной кулинарии в течение трех дней.

Шеф-повара из лучших ресторанов страны проведут захватывающие мастер-классы, делая доступными свои профессиональные секреты.

На фестивале будут открыты разнообразные места питания, где можно будет насладиться разнообразными блюдами, такими как «Тартар из карачаевской баранины с моченой брусникой и ферментированными яблоками» от шеф-повара Бисо Чеченова или итальянская паста с бараниной от шеф-повара Никиты Сечина. Не упустите возможности погрузиться в атмосферу этого кулинарного праздника! Дополнительную информацию о программе мероприятия можно найти по ссылке.