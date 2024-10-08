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В новогодние праздники из Ростова на курорт Роза Хутор будет ходить прямой поезд

В новогодние праздники из Ростова на курорт Роза Хутор будет ходить прямой поезд.

В новогодние праздники запустят прямой поезд Ростов — Роза Хутор
© globallookpress.com

Как сообщается на сайте РЖД, поезд будет делать остановки на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер, Роза Хутор.

«В состав поезда входят комфортабельные плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны СВ, вагон со специализированным купе для инвалидов, оборудованные кондиционерами», – пишет источник.

Отправляться туристический поезд «Лыжная стрела» № 926 Ростов-на-Дону – Краснодар – Роза Хутор будет ежедневно, с 27 по 30 декабря 2024 года, а также с 1 по 7 января 2025 года. Стоимость билетов и расписание еще неизвестны.

Билеты скоро поступят в продажу.

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РЖД