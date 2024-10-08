В новогодние праздники запустят прямой поезд Ростов — Роза Хутор

В новогодние праздники из Ростова на курорт Роза Хутор будет ходить прямой поезд.

Как сообщается на сайте РЖД, поезд будет делать остановки на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер, Роза Хутор.

«В состав поезда входят комфортабельные плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны СВ, вагон со специализированным купе для инвалидов, оборудованные кондиционерами», – пишет источник.

Отправляться туристический поезд «Лыжная стрела» № 926 Ростов-на-Дону – Краснодар – Роза Хутор будет ежедневно, с 27 по 30 декабря 2024 года, а также с 1 по 7 января 2025 года. Стоимость билетов и расписание еще неизвестны.

Билеты скоро поступят в продажу.