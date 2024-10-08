Почти 40 тысяч человек пришли на фестиваль "Приморские муссоны"

Сентябрь во Владивостоке завершился фестивалем "Приморские муссоны", который проходит уже второй год.

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В этом году фестиваль претерпел изменения: новая площадка, попытка стыковки Европы и Азии, звезда на сцене. Участниками культурных, спортивных, туристических, гастрономических мероприятий 27-28 сентября стали около 40 тысяч человек: дети, тинейджеры и взрослые - от молодых родителей до почтенных седоволосых пенсионеров.

Новая площадка - Набережная Цесаревича, все здесь было зонировано, и это оценили гости фестиваля. Жизнь кипела на созданной "Миллионке" - гости осваивали азы чайной церемонии, игры в го, чжунгуо цзе (плетение узелков), учились изящному владению кистью при написании иероглифов, стояли в очередь к местной "гадалке". Узнать, что было, что будет и чем сердце успокоится, пожелали около 150 человек. Пришлось продлить ей "рабочий день", настолько сильно было желание гостей фестиваля "просканировать" свою судьбу.

Пророчица даже предсказала будущее приморского туризма - увеличение турпотока. Подтверждение тому: только за три квартала текущего года по краю было совершено около 3,6 миллиона поездок, что на 9 процентов больше показателей аналогичного периода прошлого года. И итоговый результат текущего года - не менее 4 миллионов визитов - будет достигнут. Гости оценили возможность послушать песни на китайском и японском языках, барабанные ритмы в исполнении Blast Beat и вспомнить обычаи дискотек под мелодии 1960-90-х.

На гастроплощадках работали повара 20 ресторанов и кафе Владивостока. У кого-то основная специализация - фаст-фуд, а кто-то "высокую кухню" вывел на улицу. В меню было заявлено более 100 блюд дальневосточной кухни. Всего за праздничные дни на фестивальной площадке продали почти 33 тысячи порций разных блюд и напитков.

© Российская Газета

"Приготовили 200 литров дальневосточной ухи. Это была некая реконструкция старорусского рецепта, где используют петуха для приготовления бульона. Та самая уха из петуха. Помимо свежей рыбы мы добавили копченые кальмар и минтай, морепродукты, морскую капусту, масло лука джусай и овощи. Подходили за добавкой. Получилось около 550 порций", - пояснил бренд-шеф сети автокафе Илья Степанов.

У другой сети самым популярным блюдом оказался дальневосточный плов с морепродуктами - наварили шесть огромных сковород, или 900 порций. Кто не ел на фестивальной площадке, тот учился готовить. В помощь - гастрономические мастер-классы с дегустацией. Повара представили несложные, но вкусные рецепты, в которых пересекались традиции Европы и вкусы Азии, например, помидоры с творогом и кимчи или десерт из папоротника с дальневосточной актинидией. Участниками шести мастер-классов стали почти 800 гостей фестиваля. Причем активно запоминало рецепты и задавало разные вопросы подрастающее поколение. Отрасль старается готовить кадры на всех площадках.

Работала на фестивальной площадке стойка регионального ТИЦ, куда с различными вопросами обратились около 600 человек.

"Почти 75 процентов были женщины. Они чаще всего интересовались картами и путеводителями по краю, спрашивали про экскурсии в пределах города, пляжные места отдыха, афиши театров, событийные мероприятия. У мужчин в приоритете вопросы о рыбалке, покупке морепродуктов, катерных прогулках, дайвинге, возможностях автотуризма. Родители спрашивали об экскурсиях, интересных детям, и об организации поездок для учеников. А так как обращалось много возрастных людей, то и самый часто задаваемый вопрос - несложные экскурсии и прогулочные маршруты для пенсионеров, льготные предложения", - пояснила заместитель руководителя туристско-информационного департамента ТИЦ Приморья Анастасия Поветкина.

© Российская Газета

Константа таких фестивалей - бесплатные экскурсии. И их популярность не снижается. Слоты закрываются буквально в течение суток. В этом году гости выбирали между знакомством с Корабельной набережной и прогулкой по Миллионке. На маршруты отправились почти 220 человек.

"Я часто хожу на экскурсии. Предложения очень интересные, хочется успеть везде. Нравится, когда экскурсовод располагает к себе, так было и в этот раз на экскурсии по Корабельной набережной. Интересно было слушать про подводную лодку С-56: внутри как-то была, а вот такой захватывающий рассказ с яркими деталями услышала впервые. Благодарна экскурсоводу. Думаю, это не последняя экскурсия по Владивостоку", - уверена жительница города Галина Денисюк.

"Вишенкой на торте" вторых "Приморских муссонов" стало выступление звезды. Хедлайнером фестиваля была заявлена исполнительница лирических песен о любви МакSим, которая приобрела славу в начале двухтысячных годов. Сегодня она по-прежнему кумир у тех, чьи юность и молодость пришлись на тот период, а также у нынешних тинейджеров.

"ТИЦ Приморья впервые проводил мероприятие на этой площадке. Массу впечатлений дали различные активити, концертные выступления местных исполнителей и хедлайнера фестиваля. Гости фестиваля высоко оценили это место. Многие без устали делали кадры на фоне мостов, заходящего солнца и городской иллюминации. Мы постарались объединить дух европейского города и соседство Азии, это нашло отражение не только в гастрономии, но и в оформлении самой площадки, музыкальных номерах, костюмах аниматоров. И нам есть куда расти", - отметила директор Приморского ТИЦ Ольга Гуревич.

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Напомним, что под брендом "Приморские муссоны" также прошли Vladivostok Music Week, семейный музыкальный фестиваль "Музыкальные мосты. Из Крыма во Владивосток", международный марафон "Мосты Владивостока", где общее число участников составило около 10 тысяч человек.

Организаторами событийного мероприятия "Приморские муссоны" являются региональный Туристско-информационный центр (Visit Primorye) и министерство туризма Приморского края при поддержке Министерства экономического развития РФ в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".