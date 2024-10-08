Названа главная причина грязных пляжей Новосибирска

Ученые взяли пробы песка на трех участниках в верховьях Оби: один находится в черте Новосибирска, второй – возле поселка Кудряшовский, третий – в районе Мочище. Далее песок с пляжей просеяли через 5-миллиметровое сито (это считается верхней границей для микропластика), а потом дополнительно через 1-миллиметровое.

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Анализ с помощью инфракрасной спектроскопии показал, что больше всего в образцах содержится полиэтилена (пакеты, пленки, различная упаковка). На втором месте – полипропилен (пищевые контейнеры). В одном из образцов был полистирол (из него тоже делают контейнеры, этот материал используется в строительстве).

Одним из главных источников микропластика в реке Обь ученые Томского государственного университета, Новосибирского института органической химии СО РАН и Тихоокеанского института географии ДВО РАН называют очистные сооружения.

Больше всего частиц стойких органических загрязнителей было обнаружено на участке ниже по течению от стока. На остальных участках, расположенных выше по течению, и более отдаленных пляжах показатели были ниже.

По словам кандидата биологических наук Юлии Франк, очистные сооружения не задерживают микропластик в воде, а в какой-то степени его концентрируют.

«Из-за того, что туда сливаются все ливневые и бытовые стоки, в очистных сооружениях содержится большое количество волокон текстиля, они попадают туда после стирки одежды», – цитирует Юлию Франк «Наука в Сибири».

Мусор, который находится по берегам – это еще одна причина появления микропластика в воде. Дожди и весенний паводок способствует тому, что все эти загрязнители попадают в водоемы, проглатываются рыбами и другими микроорганизмами.

Исследования по изучению источников попадания микропластика в воду будут продолжены. В планах исследователей – оценить вклад от очистных сооружений разных городов, а также оценить количество микро и нанопластика в мышцах рыб.

В настоящее время в реконструкции нуждается более 20 очистных сооружений реки Обь. Суммы, необходимые для проведения работ, достаточно большие. Региональный бюджет не сможет в одиночку обеспечить финансирование. Подробнее о планах включить реку Обь в федеральную программу «Чистая вода» читайте в нашем материале.