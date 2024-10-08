Турпоток по РФ в ноябрьские праздники вырос более чем в три раза

В этом году спрос на организованные путешествия по России в ноябрьские праздники вырос более чем в три раза, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе сервиса «Слетать.ру».

«По данным «Слетать.ру», уровень спроса на туры с заездами в период ноябрьских праздников 2024 года практически в 2,5 раза превышает аналогичные показатели прошлого года. Отмечается увеличение объема заявок путешествий в Турцию в четыре раза, в Египет – в 3,7 раза, по России – практически в 3,2 раза, в ОАЭ – в 2,7 раза, в Таиланд – в 1,4 раза, по сравнению с рассматриваемым периодом 2023 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия является самым популярным направлением.