Турпоток по РФ в ноябрьские праздники вырос более чем в три раза

Спрос на путешествия по России в ноябрьские праздники вырос более чем в три раза
В этом году спрос на организованные путешествия по России в ноябрьские праздники вырос более чем в три раза, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе сервиса «Слетать.ру».
«По данным «Слетать.ру», уровень спроса на туры с заездами в период ноябрьских праздников 2024 года практически в 2,5 раза превышает аналогичные показатели прошлого года. Отмечается увеличение объема заявок путешествий в Турцию в четыре раза, в Египет – в 3,7 раза, по России – практически в 3,2 раза, в ОАЭ – в 2,7 раза, в Таиланд – в 1,4 раза, по сравнению с рассматриваемым периодом 2023 года», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия является самым популярным направлением.
«Это 23,5% от общего объема продаж. Египет – 22,8%, Таиланд – 15,6%, Турция – 14,7%, ОАЭ – 10%, Шри-Ланка – 2,6%, Китай – 2%, Вьетнам – 1,8%, Индия и Мальдивы – с идентичными показателями по 1,1%», – пояснили в пресс-службе.