На Чукотке в 2024 году направили более 70 млн на организацию отдыха детей

Власти Чукотки в 2024 году направили из бюджета округа более 70 млн рублей на организацию отдыха детей за пределами региона. Юные жители округа провели лето на юге, Кавказе, в Калининградской области, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Около 5 тыс. детей из разных районов округа отдохнули у нас в детских лагерях, почти 400 из них выезжали за пределы округа. Ребята слетали на юг, Кавказ, в Калининградскую область, посетили ВДЦ "Орленок" и "Океан". Всего на эти цели из бюджета было направлено более 70 млн рублей", - сказали в правительстве Чукотки.

Там добавили, что округ также организовал летний отдых школьников с подшефных региону территорий в Донецкой Народной Республике.

Вся территория Чукотского АО находится на территории Крайнего Севера, поэтому в регионе действует программа по организации летнего отдыха детей за пределами региона за счет окружного бюджета.