Цены не помеха: в РФ зафиксировали увеличение количества путешествий

Россияне стали чаще отправляться в туристические поездки как по внутренним, так и по зарубежным направлениям, несмотря на рост цен. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

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Эксперт отметил, что стоимость поездок на отдых увеличивается ввиду инфляции, подорожания авиационного топлива и ряда других экономических факторов. Он также подчеркнул, что, начиная с 2009 года, цены в среднем вырастают на 10-30% ежегодно.

«Путешествия — хоть это не предмет первой необходимости, все-таки очень необходимы для граждан. Поэтому, несмотря на рост цен, мы видим положительную динамику роста количества путешествий», — добавил Горин.

По его словам, осенью россияне предпочитают приобретать экскурсионные туры по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Нижнему Новгороду, Калининграду, Сибири, Уралу и Дальнему Востоку. Кроме того, спросом пользуется отдых в Египте, ОАЭ, Кубе, на Мальдивах и Сейшелах. Также наблюдается рост числа поездок в Китай и страны Юго-Восточной Азии.