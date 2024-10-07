Авиакомпания Utair («Ютэйр») в осенне-зимнем сезоне продолжит выполнять рейсы из Тюмени в ставропольские Минеральные Воды, полеты будут выполняться раз в неделю по субботам.

© РИА Новости

«Авиакомпания откроет рейсы в Минеральные Воды из Тюмени в осенне-зимнем сезоне. Полеты будут выполняться со 2 ноября по субботам», — сообщается на сайте перевозчика.

Из Тюмени рейсы будут отправляться в 17:10 по местному времени (15:10 по московскому времени), из Минвод — в 20:00. Время в пути составит 3 часа 45 минут. Стоимость билетов начинается от 4 115 рублей.

Авиакомпания также выполняет рейсы в Минеральные Воды из Москвы семь раз в неделю, из Сургута — два раза в неделю.

Сейчас помимо Utair полеты между Минводами и Тюменью выполняют авиакомпании «Азимут» и «Ямал».