Отдыхающие в Анапе столкнулись с осенним нашествием медуз. Море около пляжей стало напоминать желе.

Огромное количество медуз начало прибывать к берегу курорта еще на выходных. Сегодня корнероты заполонили все городские пляжи.

«Обстановка на пляже Высокий берег. К берегу прибило много медуз», - прокомментировала видео Марианна Шилова.

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Напомним, похожая ситуация была у берегов Анапы в конце мая. Тогда у медуз аурелия начался период размножения. По словам экологов, медузы сплачиваются вопреки своему желанию. Они не могут сопротивляться течению.

Ранее «Кубань Информ» писал, что очень крупная и опасная медуза попала на видео туристки в Сочи. Корнерот приплыл близко к берегу.