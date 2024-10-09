Отдыхающие в Анапе столкнулись с осенним нашествием медуз
Отдыхающие в Анапе столкнулись с осенним нашествием медуз. Море около пляжей стало напоминать желе.
Огромное количество медуз начало прибывать к берегу курорта еще на выходных. Сегодня корнероты заполонили все городские пляжи.
«Обстановка на пляже Высокий берег. К берегу прибило много медуз», - прокомментировала видео Марианна Шилова.
Напомним, похожая ситуация была у берегов Анапы в конце мая. Тогда у медуз аурелия начался период размножения. По словам экологов, медузы сплачиваются вопреки своему желанию. Они не могут сопротивляться течению.
Ранее «Кубань Информ» писал, что очень крупная и опасная медуза попала на видео туристки в Сочи. Корнерот приплыл близко к берегу.