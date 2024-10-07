В Госдуме заявили о необходимости развития семейного туризма

Семейный туризм как одно из важнейших направлений туристической отрасли имеет одну специфику — неразрывность семьи. Об этом заявил в беседе с «Дума ТВ» глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев.

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«Если в обычном туризме мы можем всех поделить по два-три человека, где-то по одному, то семью разрывать нельзя. И для этого нам необходимы дополнительные форматы. Если субъект туристической индустрии получает поддержку от государства, то он будет обязан в рамках своих проектов учитывать стандарты семейного туризма», — сказал парламентарий.

По его словам, семейный туризм как один из видов социального туризма будет поддерживаться государством.

«Это все ляжет на государство в любом случае. На мой взгляд, деньги [выделенные на развитие туротрасли] можно более грамотно и таргетированно тратить на социально незащищенные слои населения, в том числе и на семейный отдых», — подытожил Тарбаев.

Ранее вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила создать льготную семейную карту для туров по стране.