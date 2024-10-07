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Новый круизный теплоход будет носить имя Расула Гамзатова

Новый круизный теплоход компании "ВодоходЪ" получит имя выдающегося советского поэта и общественного деятеля Расула Гамзатова, что было официально подтверждено младшей дочерью поэта, Салихат Гамзатовой. Семья поэта выразила благодарность за это решение.

Новый круизный теплоход будет носить имя Расула Гамзатова
© globallookpress.com

Генеральный директор "ВодоходЪ" Ришат Багаутдинов отметил, что идея присвоить имена выдающихся личностей теплоходам компании пришла после вдохновляющего примера дружбы Расула Гамзатова с башкирским поэтом Мустаем Каримом, чье имя уже несет один из круизных лайнеров. Теперь два великих творческих человека будут служить стране в виде комфортабельных кораблей.

В следующем году круизный лайнер "Расул Гамзатов" отправится в увлекательное путешествие по рекам страны, а в рамках планов на ближайшие годы предусмотрены посещения Дагестана, места рождения знаменитого поэта.

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Ришат Багаутдинов
Расул Гамзатов