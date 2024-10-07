Новый круизный теплоход будет носить имя Расула Гамзатова

Новый круизный теплоход компании "ВодоходЪ" получит имя выдающегося советского поэта и общественного деятеля Расула Гамзатова, что было официально подтверждено младшей дочерью поэта, Салихат Гамзатовой. Семья поэта выразила благодарность за это решение.

Генеральный директор "ВодоходЪ" Ришат Багаутдинов отметил, что идея присвоить имена выдающихся личностей теплоходам компании пришла после вдохновляющего примера дружбы Расула Гамзатова с башкирским поэтом Мустаем Каримом, чье имя уже несет один из круизных лайнеров. Теперь два великих творческих человека будут служить стране в виде комфортабельных кораблей.

В следующем году круизный лайнер "Расул Гамзатов" отправится в увлекательное путешествие по рекам страны, а в рамках планов на ближайшие годы предусмотрены посещения Дагестана, места рождения знаменитого поэта.