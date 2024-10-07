В АТОР сообщили о росте турпотока в Калининград на Новый год

Россияне активно разбирают туры в Калининград на новогодние праздники. Об этом сообщает АТОР.

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«По наблюдениям компании, сейчас уже довольно активно берут на Новый год туры с включенной экскурсионной программой в Калининград. Европейская архитектура самой столицы региона и красивых прибрежных городков, атмосфера рождественских и новогодних ярмарок привлекают многих. Цены на трехдневный экскурсионный тур (без перелета) начинаются от 30 тыс. руб. на человека», – рассказали в АТОР.

По словам гендиректора «Мультитур», популярностью у россиян пользуются туры в Санкт-Петербург. Здесь сутки в трехзвездочном отеле в новогодний период без питания составят от 2,5 тысяч рублей на человека. В Москве цены почти такие же. Также активно бронируют апартаменты в городах Золотого Кольца – Ярославль, Суздаль и так далее.